properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 октября, 16:58

Published 3 октября, 16:58

Modified 3 октября, 17:00

Updated 3 октября, 17:00

В октябре в транспорте Перми начнут запускать систему оплаты через Вluetooth

В Перми в октябре можно будет оплатить проезд через Вluetooth

3 октября 2024, 16:58
Фото: 1MI

В октябре в транспорте Перми начнут запускать систему оплаты через Вluetooth

Сюжет
Пермская езда
Система обкатывалась летом.

В октябре в пермских автобусах и трамваях начнут запускать систему оплаты через Вluetooth. Проект уже прошёл тестирование, сообщил во время прямого эфира в «АиФ-Прикамье» начальник пермского дептранса Анатолий Путин.

Благодаря Bluetooth-маячкам система определит в каком автобусе или трамвае находится пассажир. Ему потребуется лишь подтвердить поездку в приложении «Транспортная карта». Ранее сообщалось, что маячки предоставит пермская компания ООО «ИТ-ЦентрСервис», которая является разработчиком приложения «Транспортная карта Пермь».

В дальнейшем такое оборудование должно появиться на всех маршрутах городского транспорта.

Читайте также:
Вынесен приговор пермскому перевозчику, передававшему взятку в салатеВ Перми в выходные будут изменены два трамвайных и один автобусный маршрутыНа линию в Перми не будут выходить новые трамваи
#Пермская езда#Пермь#Транспорт#Технологии
Подпишитесь