В Перми в октябре можно будет оплатить проезд через Вluetooth

Posted 3 октября, 16:58
Published 3 октября, 16:58
Modified 3 октября, 17:00
Updated 3 октября, 17:00
В октябре в пермских автобусах и трамваях начнут запускать систему оплаты через Вluetooth. Проект уже прошёл тестирование, сообщил во время прямого эфира в «АиФ-Прикамье» начальник пермского дептранса Анатолий Путин.
Благодаря Bluetooth-маячкам система определит в каком автобусе или трамвае находится пассажир. Ему потребуется лишь подтвердить поездку в приложении «Транспортная карта». Ранее сообщалось, что маячки предоставит пермская компания ООО «ИТ-ЦентрСервис», которая является разработчиком приложения «Транспортная карта Пермь».
В дальнейшем такое оборудование должно появиться на всех маршрутах городского транспорта.