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Posted 3 октября, 12:19

Published 3 октября, 12:19

Modified 3 октября, 12:22

Updated 3 октября, 12:22

В Перми 5–7 октября изменят трамвайные маршруты № 5 и 11 и автобусный №72

В Перми в выходные будут изменены два трамвайных и один автобусный маршруты

3 октября 2024, 12:19
Фото: администрация Перми

В Перми 5–7 октября изменят трамвайные маршруты № 5 и 11 и автобусный №72

Сюжет
Пермская езда
По улице Борчанинова будут проводиться работы по замене контактной сети.

В Перми в выходные, с 5 по 7 октября, изменят порядок следования трамвайные маршруты №5 и 11 и автобусный №72. Об этом сообщает городской департамент транспорта.

С 00:00 5 октября до 5:00 7 октября будут проводиться работы по замене контактной сети на улице Борчанинова.

В этой связи трамвай №5 будет следовать в объезд по улицам Революции, Максима Горького и Ленина. Трамвайный маршрут №11 временно обслуживаться не будет.

Крое того, на улице Стахановской будет временно перекрыт проезд в районе трамвайного кольца для переустройства трамвайных путей.

Автобус №72 будет перенаправлен в объезд по улице Советской Армии с исключением остановок «Улица Чайковского», «Улица Стахановская», «Улица Снайперов» и «Улица Баумана» (по улице Стахановской) по направлении в центр города.

Вчера, 2 октября, на линию вышли последние шесть трамвайных вагонов из новой партии, предназначенной для Перми. Как сообщают в мэрии, все 44 новых трамвая работают на линии.

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#Пермская езда#Пермь#Транспорт#Общественный транспорт
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