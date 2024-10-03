В Перми в выходные будут изменены два трамвайных и один автобусный маршруты

Posted 3 октября, 12:19
Published 3 октября, 12:19
Modified 3 октября, 12:22
Updated 3 октября, 12:22
В Перми в выходные, с 5 по 7 октября, изменят порядок следования трамвайные маршруты №5 и 11 и автобусный №72. Об этом сообщает городской департамент транспорта.
С 00:00 5 октября до 5:00 7 октября будут проводиться работы по замене контактной сети на улице Борчанинова.
В этой связи трамвай №5 будет следовать в объезд по улицам Революции, Максима Горького и Ленина. Трамвайный маршрут №11 временно обслуживаться не будет.
Крое того, на улице Стахановской будет временно перекрыт проезд в районе трамвайного кольца для переустройства трамвайных путей.
Автобус №72 будет перенаправлен в объезд по улице Советской Армии с исключением остановок «Улица Чайковского», «Улица Стахановская», «Улица Снайперов» и «Улица Баумана» (по улице Стахановской) по направлении в центр города.
Вчера, 2 октября, на линию вышли последние шесть трамвайных вагонов из новой партии, предназначенной для Перми. Как сообщают в мэрии, все 44 новых трамвая работают на линии.