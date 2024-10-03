В Пермском крае подвели итоги реализации нацпроекта «БКД» за три квартала 2024 года

Всего же в 2024 году в Пермском крае было запланировано выполнение работ на 55 объектах. Из них 40 объектов связаны со строительством, реконструкцией и ремонтом автомобильных дорог, их общая протяжённость составляет более 60 км. Остальные 15 объектов — это капитальный ремонт и реконструкция мостовых сооружений, протяжённостью более 2 800 погонных метров. Среди ключевых мостовых объектов можно выделить капитальный ремонт моста через реку Олыч в Кудымкаре (22,15 м) и моста через реку Косьва на дороге Первомайка — Верхняя Губаха (116,6 м).