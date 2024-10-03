В Пермском крае подвели итоги реализации нацпроекта «БКД» за три квартала 2024 года

Posted 3 октября, 08:25
Published 3 октября, 08:25
Modified 3 октября, 08:27
Updated 3 октября, 08:27
В Пермском крае подведены итоги работ за три квартала 2024 года в рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть», который реализуется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на 40 дорожных объектах. Из 15 мостовых объектов работы по итогам трёх кварталов года завершены на 12 сооружениях, сообщают в краевом минтрансе.
Всего же в 2024 году в Пермском крае было запланировано выполнение работ на 55 объектах. Из них 40 объектов связаны со строительством, реконструкцией и ремонтом автомобильных дорог, их общая протяжённость составляет более 60 км. Остальные 15 объектов — это капитальный ремонт и реконструкция мостовых сооружений, протяжённостью более 2 800 погонных метров. Среди ключевых мостовых объектов можно выделить капитальный ремонт моста через реку Олыч в Кудымкаре (22,15 м) и моста через реку Косьва на дороге Первомайка — Верхняя Губаха (116,6 м).
В следующем году к выполнению запланировано 58 объектов, из которых 30 — это ремонт автомобильных дорог общей протяжённостью более 70 км, и 28 — капитальный ремонт и реконструкция мостов (свыше 2 100 погонных метров).
Работы в заделе 2025 года уже ведутся. В настоящее время из 30 дорожных объектов завершены работы на 21 объекте. Из 28 мостовых сооружений ведутся работы на 18 объектах. Среди значимых проектов можно отметить ремонт улиц Лянгасова, Куфонина и Космонавта Леонова в Перми, а также реконструкцию Южной Дамбы. Кроме того, планируется завершение строительства дополнительного выезда с промышленного узла «Осенцы» протяжённостью 3,424 км.
Проекты 2024 и 2025 годов направлены на улучшение транспортной инфраструктуры, повышение безопасности и комфортности дорожного движения.