В Прикамье из-за заболеваемости детей закрыты на карантин первые школы

Posted 3 октября, 09:20
Published 3 октября, 09:20
Modified 3 октября, 09:22
Updated 3 октября, 09:22
В шести общеобразовательных учреждениях Соликамского городского округа введён карантин из-за высокой заболеваемости детей ОРВИ и гриппом. Об этом со ссылкой на пресс-службу муниципалитета сообщает «Новый компаньон».
Издание цитирует специалиста Управления образования администрации Соликамского ГО Ульяну Старикову, которая сообщили, что школы №9 и №17 закрыты полностью, а в четырёх образовательных организациях на карантин ушли отдельные классы. Уроки проводятся дистанционно. Во всех образовательных учреждениях округа сейчас проводятся утренние входные фильтры.
На этой неделе в Перми начнет работу еще один мобильный пункт вакцинации.