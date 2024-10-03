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Posted 3 октября, 09:20

Published 3 октября, 09:20

Modified 3 октября, 09:22

Updated 3 октября, 09:22

В Соликамском округе Прикамья карантин введен в 6 школах

В Прикамье из-за заболеваемости детей закрыты на карантин первые школы

3 октября 2024, 09:20
Фото: 1MI

В Соликамском округе Прикамья карантин введен в 6 школах

Сюжет
Школа
Две школы полностью закрыты.

В шести общеобразовательных учреждениях Соликамского городского округа введён карантин из-за высокой заболеваемости детей ОРВИ и гриппом. Об этом со ссылкой на пресс-службу муниципалитета сообщает «Новый компаньон».

Издание цитирует специалиста Управления образования администрации Соликамского ГО Ульяну Старикову, которая сообщили, что школы №9 и №17 закрыты полностью, а в четырёх образовательных организациях на карантин ушли отдельные классы. Уроки проводятся дистанционно. Во всех образовательных учреждениях округа сейчас проводятся утренние входные фильтры.

На этой неделе в Перми начнет работу еще один мобильный пункт вакцинации.

#Общество#Школа#Дети#Карантин#Орви
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