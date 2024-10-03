В Прикамье из-за заболеваемости детей закрыты на карантин первые школы

Издание цитирует специалиста Управления образования администрации Соликамского ГО Ульяну Старикову, которая сообщили, что школы №9 и №17 закрыты полностью, а в четырёх образовательных организациях на карантин ушли отдельные классы. Уроки проводятся дистанционно. Во всех образовательных учреждениях округа сейчас проводятся утренние входные фильтры.