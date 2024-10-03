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Posted 3 октября, 06:17

Published 3 октября, 06:17

Modified 3 октября, 06:19

Updated 3 октября, 06:19

В Прикамье простились с погибшим на СВО 45-летним Виктором Жабюком

В Прикамье простились с погибшим на СВО 45-летним гранатометчиком Виктором Жабюком

3 октября 2024, 06:17
Фото: 1MI

В Прикамье простились с погибшим на СВО 45-летним Виктором Жабюком

Сюжет
Военная операция на Украине
Уроженец Верещагинского округа погиб 24 июля.

В ходе СВО погиб 45-летний уроженец Верещагинского района Виктор Жабюк. Прощание с ним состоялось 2 октября, сообщает администрация муниципалитета.

Мужчина в поселке Субботники 8 ноября 1978-го. Он был гранатометчиком мотострелкового отделения. На СВО он ушел в мае этого года, а 24 июля погиб.

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#Военная операция на Украине#Сво#Некролог
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