В Прикамье простятся с погибшим на СВО Максимом Пичкалевым

Posted 3 октября, 03:23
Published 3 октября, 03:23
Modified 3 октября, 03:25
Updated 3 октября, 03:25
В ходе СВО погиб 39-летний уроженец Частинского округа Максим Пичкалев. Информацию об этом сообщили власти муниципалитета во ВКонтакте.
Максим Пичкалев родился 13 августа 1985 года в селе Частые. После окончания школы поступил в училище № 79. В 2020 году создал семь, жил и работал в Частых. Заключил контракт с Минобороны мужчина 24 мая текущего года.
«Максим любил родной край, природу. Был очень добрым, отзывчивым, никогда никому не делал зла. Все друзья и знакомые отзываются о нем очень хорошо. Он был очень миролюбивым и дружелюбным. У Максима осталась дочь 17 лет», — пишет администрация района.
Прощание с бойцом пройдет 4 октября в 11.00 в здании Частинского ЦНТ и КПР.
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