В Прикамье простятся с погибшим на СВО Максимом Пичкалевым

Максим Пичкалев родился 13 августа 1985 года в селе Частые. После окончания школы поступил в училище № 79. В 2020 году создал семь, жил и работал в Частых. Заключил контракт с Минобороны мужчина 24 мая текущего года.



«Максим любил родной край, природу. Был очень добрым, отзывчивым, никогда никому не делал зла. Все друзья и знакомые отзываются о нем очень хорошо. Он был очень миролюбивым и дружелюбным. У Максима осталась дочь 17 лет», — пишет администрация района.



Прощание с бойцом пройдет 4 октября в 11.00 в здании Частинского ЦНТ и КПР.