Власти Пермского края перестанут субсидировать рейсы в Челябинск и Мурманск

Власти Пермского края решили поменять список субсидированных рейсов из Большого Савино. Из списка пропали Челябинск и Мурманск, но появились два других города, пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на пояснительную записку к проекту краевого закона «О бюджете Пермского края на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов».