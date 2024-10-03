Власти Пермского края перестанут субсидировать рейсы в Челябинск и Мурманск

Posted 3 октября, 09:20
Published 3 октября, 09:20
Modified 3 октября, 09:22
Updated 3 октября, 09:22
Власти Пермского края решили поменять список субсидированных рейсов из Большого Савино. Из списка пропали Челябинск и Мурманск, но появились два других города, пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на пояснительную записку к проекту краевого закона «О бюджете Пермского края на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов».
Региональные власти направят на обеспечение полетов в Уфу и Красноярск. Будут продолжаться поддерживаться из бюджета рейсы в Казань, Самару, Нижний Новгород, Тюмень, Сургут, Новосибирск, Барнаул, Минеральные Воды, Волгоград, Калининград, Махачкалу, Владикавказ, Когалым, Ярославль и Минск. На поддержку перевозчиков в 2025 году планируется потратить 330,3 млн рублей.
Рейс в Красноярск — новое направление из Перми. Билеты стоят от 7,6 тыс. рублей.