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Posted 3 октября, 13:57

Published 3 октября, 13:57

Modified 3 октября, 13:59

Updated 3 октября, 13:59

Вынесен приговор пермскому перевозчику, предававшему налоговику взятку в 500 тыс

Вынесен приговор пермскому перевозчику, передававшему взятку в салате

3 октября 2024, 13:57
Фото: УФСБ России по Пермскому краю

Вынесен приговор пермскому перевозчику, предававшему налоговику взятку в 500 тыс

Сюжет
Пермская езда
В кочане салата бухгалтер предпринимателя передавала 500 тыс. рублей

В Дзержинском районе Перми индивидуальный предприниматель признан виновным в даче взятки должностному лицу в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

В июне при передаче взятки должностному лицу налоговой сначала задержали бухгалтера группы предприятий Натальи Боковой, а в середине июля — и перевозчика Юрия Никитина.

Доказательства, собранные следственным отделом по Дзержинскому району города Перми следственного управления СК России по Пермскому краю, признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении индивидуального предпринимателя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу, в крупном размере).

Следствием и судом установлено, что 5 июня обвиняемый передал налоговому инспектору через посредника — главного бухгалтера взятку в сумме 500 тыс. рублей за прекращение мероприятий налогового контроля. В этот момент налоговый инспектор действовала в рамках оперативно-розыскных мероприятий, проводимых сотрудниками Управления ФСБ России по Пермскому краю.

В отношении посредника во взяточничестве уголовное дело выделено в отдельное производство.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде лет 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима. Приговор в законную силу не вступил.

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