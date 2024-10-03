Вынесен приговор пермскому перевозчику, передававшему взятку в салате

Posted 3 октября, 13:57
Published 3 октября, 13:57
Modified 3 октября, 13:59
Updated 3 октября, 13:59
В Дзержинском районе Перми индивидуальный предприниматель признан виновным в даче взятки должностному лицу в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.
В июне при передаче взятки должностному лицу налоговой сначала задержали бухгалтера группы предприятий Натальи Боковой, а в середине июля — и перевозчика Юрия Никитина.
Доказательства, собранные следственным отделом по Дзержинскому району города Перми следственного управления СК России по Пермскому краю, признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении индивидуального предпринимателя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу, в крупном размере).
Следствием и судом установлено, что 5 июня обвиняемый передал налоговому инспектору через посредника — главного бухгалтера взятку в сумме 500 тыс. рублей за прекращение мероприятий налогового контроля. В этот момент налоговый инспектор действовала в рамках оперативно-розыскных мероприятий, проводимых сотрудниками Управления ФСБ России по Пермскому краю.
В отношении посредника во взяточничестве уголовное дело выделено в отдельное производство.
Приговором суда виновному назначено наказание в виде лет 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима. Приговор в законную силу не вступил.