Вынесен приговор пермскому перевозчику, передававшему взятку в салате

Следствием и судом установлено, что 5 июня обвиняемый передал налоговому инспектору через посредника — главного бухгалтера взятку в сумме 500 тыс. рублей за прекращение мероприятий налогового контроля. В этот момент налоговый инспектор действовала в рамках оперативно-розыскных мероприятий, проводимых сотрудниками Управления ФСБ России по Пермскому краю.