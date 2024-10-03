Жителям Перми напоминают, где можно утилизировать изношенные шины

Posted 3 октября, 16:00
Published 3 октября, 16:00
Modified 3 октября, 16:02
Updated 3 октября, 16:02
Использованные автомобильные шины, покрышки и камеры нельзя складировать на контейнерных площадках, они относятся к отходам 4-го класса опасности, поэтому подлежат специальной утилизации или переработке. Об этом сообщают в администрации Перми.
Изношенные покрышки, согласно законодательству, относятся к 4-му классу опасности. Их ни в коем случае нельзя сжигать, сбрасывать в водоёмы или складировать на контейнерных площадках, а также использовать в благоустройстве (устраивать ограждения, клумбы). Это наносит огромный вред экологии.
В администрации напоминают, куда можно сдать использованные шины на утилизацию или переработку — как бесплатно, так и за плату:
Отметим, разложение шин продолжается около века, и все это время они выделяют в окружающую среду токсичные соединения — фенантрен, дифениламин и пр. Опасные вещества оказываются в воздухе и земле, попадают в грунтовые воды, наносят большой вред природе и людям. Поэтому правильным способом избавиться от ненужных покрышек будет сдача их на переработку. Шины являются востребованным вторсырьём, которое в дальнейшем можно будет использовать для производства разных типов покрытия. Также крошка может использоваться для производства новых покрышек, так как содержит резину и другие материалы, необходимые для пневматических шин. Ее применяют в производстве смесей для асфальта, что помогает повысить качество и долговечность дорожных покрытий. Также из переработанных шин делают подошву для обуви, резиновые сапоги, различный спортивный инвентарь, садовую и дачную мебель, заграждения, утеплитель и влагозащитные материалы для всевозможных поверхностей.
В сентябре оказалось, что в Перми ГКП №2 и ГКБ №2 им. Ф. Х. Граля неправильно утилизировали отходы.