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Posted 3 октября, 16:00

Published 3 октября, 16:00

Modified 3 октября, 16:02

Updated 3 октября, 16:02

Пермякам напоминают, что шины утилизировать, как обычные отходы нельзя

Жителям Перми напоминают, где можно утилизировать изношенные шины

3 октября 2024, 16:00
Фото: 1MI

Пермякам напоминают, что шины утилизировать, как обычные отходы нельзя

Сюжет
Касается каждого
Отдать шины на переработку можно в пяти организациях города

Использованные автомобильные шины, покрышки и камеры нельзя складировать на контейнерных площадках, они относятся к отходам 4-го класса опасности, поэтому подлежат специальной утилизации или переработке. Об этом сообщают в администрации Перми.

Изношенные покрышки, согласно законодательству, относятся к 4-му классу опасности. Их ни в коем случае нельзя сжигать, сбрасывать в водоёмы или складировать на контейнерных площадках, а также использовать в благоустройстве (устраивать ограждения, клумбы). Это наносит огромный вред экологии.

В администрации напоминают, куда можно сдать использованные шины на утилизацию или переработку — как бесплатно, так и за плату:

  • ООО «Завод по переработке и утилизации»
  • ООО «ЭкойлСевен»
  • Ecotyres — пункт приема автомобильных шин
  • Управление вторичных ресурсов ПАО «Татнефть» — прием автомобильных шин
  • ООО «Буматика»

Отметим, разложение шин продолжается около века, и все это время они выделяют в окружающую среду токсичные соединения — фенантрен, дифениламин и пр. Опасные вещества оказываются в воздухе и земле, попадают в грунтовые воды, наносят большой вред природе и людям. Поэтому правильным способом избавиться от ненужных покрышек будет сдача их на переработку. Шины являются востребованным вторсырьём, которое в дальнейшем можно будет использовать для производства разных типов покрытия. Также крошка может использоваться для производства новых покрышек, так как содержит резину и другие материалы, необходимые для пневматических шин. Ее применяют в производстве смесей для асфальта, что помогает повысить качество и долговечность дорожных покрытий. Также из переработанных шин делают подошву для обуви, резиновые сапоги, различный спортивный инвентарь, садовую и дачную мебель, заграждения, утеплитель и влагозащитные материалы для всевозможных поверхностей.

В сентябре оказалось, что в Перми ГКП №2 и ГКБ №2 им. Ф. Х. Граля неправильно утилизировали отходы.

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#Касается каждого#Пермь#Экология#Пермская экология
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