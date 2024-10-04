«Авито» продлевает льготную доставку товаров жителей Белгородской и Курской области

Posted 4 октября, 07:00
Published 4 октября, 07:00
Modified 4 октября, 07:36
Updated 4 октября, 07:36
Россияне могут также оказать помощь жителям приграничных регионов, размещая предложения товаров по символической цене и добавляя к ним хештег #яПомогаю.
С 9 августа платформа «Авито» запустила инициативу #яПомогаю, а с 3 сентября объявила о начале льготной доставки в приграничные регионы. В результате этой кампании в Курскую и Белгородскую области было доставлено свыше 164 000 заказов, а общая стоимость отправленных товаров достигла более 470 миллионов рублей.
Жители Курской и Белгородской областей могут воспользоваться льготной «Авито Доставкой» всего за 1 рубль на все заказы. Чтобы получить товар, необходимо выбрать требуемое объявление и оформить заказ с «Авито Доставкой» в пункты выдачи, постаматы или на кассы магазинов в Белгородской и Курской области. После поступления товара в пункт выдачи, постамат или на кассу магазина его можно забрать, но необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также код из приложения для получения в ПВЗ, а в постамате — только код.
Партнеры «Авито», включая «Почту России», СДЭК и «Халву Экспресс», будут субсидировать доставку товаров.
Кроме того, компания проводит благотворительную акцию под названием #яПомогаю. Все пользователи могут отправить необходимые товары жителям Курской и Белгородской областей по символической цене — от 1 до 10 рублей.
Для участия в акции необходимо использовать хештег #яПомогаю в своих объявлениях, чтобы предложение автоматически перешло в специальный раздел поиска. Стоимость, которую можно установить на товар, участвующий в акции, — от 1 до 10 рублей. Когда покупатель из приграничных регионов оформит покупку, товар нужно будет доставить в пункт выдачи, отделение или постамат выбранной им логистической компании. Принять участие в акции могут жители всех регионов Российской Федерации.