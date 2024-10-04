«Авито» продлевает льготную доставку товаров жителей Белгородской и Курской области

Жители Курской и Белгородской областей могут воспользоваться льготной «Авито Доставкой» всего за 1 рубль на все заказы. Чтобы получить товар, необходимо выбрать требуемое объявление и оформить заказ с «Авито Доставкой» в пункты выдачи, постаматы или на кассы магазинов в Белгородской и Курской области. После поступления товара в пункт выдачи, постамат или на кассу магазина его можно забрать, но необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также код из приложения для получения в ПВЗ, а в постамате — только код.