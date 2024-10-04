Дальнобойщик-иностранец пытался подкупить пермского гаишника тысячей рублей

Posted 4 октября, 15:19
Published 4 октября, 15:19
Modified 4 октября, 15:21
Updated 4 октября, 15:21
Прокуратура Кировского района Перми утвердила обвинительное заключение в отношении иностранного гражданина. Он пытался дать взятку сотруднику Госавтоинспекции, сообщают в краевой прокуратуре.
В начале сентября 2024 года мужчина, управляя большегрузным автомобилем, был остановлен сотрудниками ДПС за совершение правонарушения. Не желая быть привлеченным к административной ответственности, обвиняемый попытался передать 1 тыс. рублей в виде взятки сотруднику полиции. Однако, он был задержан на месте преступления.
Сейчас мужчина обвиняется по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (покушение на мелкое взяточничество).
Уголовное дело направлено для рассмотрения в Кировский районный суд Перми для рассмотрения по существу.
В Дзержинском районе Перми индивидуальный предприниматель признан виновным в даче взятки должностному лицу в крупном размере.