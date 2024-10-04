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Posted 4 октября, 15:19

Published 4 октября, 15:19

Modified 4 октября, 15:21

Updated 4 октября, 15:21

В Перми утверждено обвинительное заключение по делу о покушении на дачу взятки

Дальнобойщик-иностранец пытался подкупить пермского гаишника тысячей рублей

4 октября 2024, 15:19
Фото: 1MI

В Перми утверждено обвинительное заключение по делу о покушении на дачу взятки

Честный сотрудник Госавтоинспекции задержал взяточника.

Прокуратура Кировского района Перми утвердила обвинительное заключение в отношении иностранного гражданина. Он пытался дать взятку сотруднику Госавтоинспекции, сообщают в краевой прокуратуре.

В начале сентября 2024 года мужчина, управляя большегрузным автомобилем, был остановлен сотрудниками ДПС за совершение правонарушения. Не желая быть привлеченным к административной ответственности, обвиняемый попытался передать 1 тыс. рублей в виде взятки сотруднику полиции. Однако, он был задержан на месте преступления.

Сейчас мужчина обвиняется по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (покушение на мелкое взяточничество).

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Кировский районный суд Перми для рассмотрения по существу.

В Дзержинском районе Перми индивидуальный предприниматель признан виновным в даче взятки должностному лицу в крупном размере.

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