Дальнобойщик-иностранец пытался подкупить пермского гаишника тысячей рублей

В начале сентября 2024 года мужчина, управляя большегрузным автомобилем, был остановлен сотрудниками ДПС за совершение правонарушения. Не желая быть привлеченным к административной ответственности, обвиняемый попытался передать 1 тыс. рублей в виде взятки сотруднику полиции. Однако, он был задержан на месте преступления.