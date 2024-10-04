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Posted 4 октября, 05:18

Published 4 октября, 05:18

Modified 4 октября, 05:51

Updated 4 октября, 05:51

Ликвидирован пожар на нефтебазе в Осенцах под Пермью

Ликвидирован пожар на нефтебазе в Осенцах под Пермью

4 октября 2024, 05:18
Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю
Площадь возгорания составила 10 тыс. квадратов.

Пожар на нефтебазе в Осенцах ликвидирован. Его площадь составила 10 тыс. кв. м, рассказали в МЧС РФ.

Сейчас выясняются причины возгорания. В приоритете две версии:

  • неосторожное обращение с огнем;
  • аварийный режим работы электрооборудования.

Как стало известно журналисту Properm.ru, предварительно, произошла разгерметизация одной из цистерн и разлив горючей жидкости, что вызвало последующее горение.

Напомним, в пятницу, 4 октября, утром промышленной зоне деревни Осенцы загорелась частная база по хранению нефтепродуктов на площади 10 тыс. кв. м. Некоторые СМИ сообщали, что площадь пожара увеличивалась до 20 тыс. кв. м, однако в ГУ МЧС по Пермскому краю эту информацию опровергли.

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