Ликвидирован пожар на нефтебазе в Осенцах под Пермью

Posted 4 октября, 05:18
Published 4 октября, 05:18
Modified 4 октября, 05:51
Updated 4 октября, 05:51
Пожар на нефтебазе в Осенцах ликвидирован. Его площадь составила 10 тыс. кв. м, рассказали в МЧС РФ.
Сейчас выясняются причины возгорания. В приоритете две версии:
Как стало известно журналисту Properm.ru, предварительно, произошла разгерметизация одной из цистерн и разлив горючей жидкости, что вызвало последующее горение.
Напомним, в пятницу, 4 октября, утром промышленной зоне деревни Осенцы загорелась частная база по хранению нефтепродуктов на площади 10 тыс. кв. м. Некоторые СМИ сообщали, что площадь пожара увеличивалась до 20 тыс. кв. м, однако в ГУ МЧС по Пермскому краю эту информацию опровергли.