Ликвидирован пожар на нефтебазе в Осенцах под Пермью

Напомним, в пятницу, 4 октября, утром промышленной зоне деревни Осенцы загорелась частная база по хранению нефтепродуктов на площади 10 тыс. кв. м. Некоторые СМИ сообщали, что площадь пожара увеличивалась до 20 тыс. кв. м, однако в ГУ МЧС по Пермскому краю эту информацию опровергли.