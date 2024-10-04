Массовое ДТП и запрет на открытие дверей в автобусах. Главное за неделю в Прикамье

Posted 4 октября, 12:59
Published 4 октября, 12:59
Modified 6 октября, 14:40
Updated 6 октября, 14:40
На этой неделе прекратил работу торговый павильон на ул. Пушкина, 23а. Здесь находились супермаркет, цветочный и кондитерский магазины.
Павильон закрылся из-за грядущего сноса торгового объекта — так решили городские власти. Продуктовый был открыт на этом месте на протяжении последних 20 лет.
Многофункциональная спортивная арена должна появиться в Дзержинском районе Перми до 2026 года. Это шестиэтажное здание высотой 45,5 м с игровым полем размером 36×66 м.
На этой неделе стало известно, что стоимость строительства объекта снизилась на 150 млн рублей — сначала появление арены оценивалось в 20,5 млрд рублей, теперь уже в 20,5 млрд рублей. Позже в пресс-службе КРПК пояснили Properm.ru, что стоимость реализации проекта, указанная в концессионном соглашении, которое было заключено в 2023 году, не менялась и составляет 20,35 млрд рублей.
Утром 2 октября на автодороге «Кострома-Шарья-Киров-Пермь» столкнулись сразу 11 автомобилей. Водитель грузового автомобиля не учел погодные условия и выбрал небезопасную скорость движения, что и привело к дорожному инциденту.
Как сообщили в Госавтоинспекции Прикамья, пострадали три человека, автомобили получили механические повреждения. Проводится проверка.
В Прикамье в этом году второй месяц осени будет теплее климатической нормы. Сумма осадков также останется в норме, но возможен даже небольшой дефицит.
К слову, синоптики обещают потепление днем до +15° и, возможно, выше — такое осенью в Пермском крае происходит очень редко. Ближе к концу месяца среднесуточная температура воздуха в регионе останется на уровне +5…+8°.
В новые контракты с перевозчиками не входит наличие кнопок адресного открытия дверей в автобусах. Сейчас такая возможность есть в трамваях и электробусах. Когда транспортное средство останавливается, пассажир нажимает кнопку — и двери открываются.
Однако перевозчики могут сами решать, должна ли быть эта возможность у пассажиров. В обязательных условиях контрактов она не включена.