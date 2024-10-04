Массовое ДТП и запрет на открытие дверей в автобусах. Главное за неделю в Прикамье

На этой неделе стало известно, что стоимость строительства объекта снизилась на 150 млн рублей — сначала появление арены оценивалось в 20,5 млрд рублей, теперь уже в 20,5 млрд рублей. Позже в пресс-службе КРПК пояснили Properm.ru, что стоимость реализации проекта, указанная в концессионном соглашении, которое было заключено в 2023 году, не менялась и составляет 20,35 млрд рублей.