properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 октября, 11:00

Published 4 октября, 11:00

Modified 4 октября, 11:00

Updated 4 октября, 11:00

Молодые соискатели смогут проверить свои навыки перед поиском первой работы

Молодые соискатели смогут проверить свои навыки перед поиском первой работы

4 октября 2024, 11:00
Фото: Изображение Midjourney
Платформа для размещения вакансий и резюме «Авито Работа» запустила новый проект для молодых соискателей «Скиллы в IRL», который доступен в соцсети «ВКонтакте». Это серия коротких игровых тестов, позволяющая пользователям понять, насколько их повседневные навыки могут быть полезны на рынке труда.

Каждый уровень теста занимает всего 30 секунд, за которые можно набрать от 0 до 100 баллов по важным критериям — так называемым гибким навыкам, которые работодатели учитывают при найме. Это коммуникабельность, стрессоустойчивость, скорость при принятии решений, грамотность, внимательность и логическое мышление.

По данным исследования «Авито Работы», российские работодатели все чаще обращают внимание на эти навыки у кандидатов. За прошедший год количество вакансий с такими требованиями выросло на 9%, а средняя зарплата на этих позициях увеличилась на 12%.

Проект «Скиллы в IRL» — это продолжение рекламной кампании «Авито Работы» — «Твой опыт в жизни тоже считается». По словам представителей платформы, этот проект был создан для того, чтобы молодые соискатели поняли ценность своих базовых умений и опыта при поиске первой работы.

После прохождения мини-игр у каждого пользователя формируется индивидуальный профиль soft skills, на основе которого ему предлагается персонализированный список вакансий на платформе «Авито Работа».

Первыми участниками проекта стали известные стримеры: Dmitry_Lixxx, Derzko69, rostikfacekid, dinablin, Korya_mc, Fenya и ZakvielChannel. Они проходили игровые тесты перед своими подписчиками и делились результатами. Теперь каждый может сравнить свои гибкие навыки с результатами любимых блогеров, а также поделиться результатом с друзьями и получить брендированные призы.

Подпишитесь