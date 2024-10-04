Молодые соискатели смогут проверить свои навыки перед поиском первой работы

Каждый уровень теста занимает всего 30 секунд, за которые можно набрать от 0 до 100 баллов по важным критериям — так называемым гибким навыкам, которые работодатели учитывают при найме. Это коммуникабельность, стрессоустойчивость, скорость при принятии решений, грамотность, внимательность и логическое мышление.