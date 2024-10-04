Молодые соискатели смогут проверить свои навыки перед поиском первой работы

Posted 4 октября, 11:00
Published 4 октября, 11:00
Modified 4 октября, 11:00
Updated 4 октября, 11:00
Каждый уровень теста занимает всего 30 секунд, за которые можно набрать от 0 до 100 баллов по важным критериям — так называемым гибким навыкам, которые работодатели учитывают при найме. Это коммуникабельность, стрессоустойчивость, скорость при принятии решений, грамотность, внимательность и логическое мышление.
По данным исследования «Авито Работы», российские работодатели все чаще обращают внимание на эти навыки у кандидатов. За прошедший год количество вакансий с такими требованиями выросло на 9%, а средняя зарплата на этих позициях увеличилась на 12%.
Проект «Скиллы в IRL» — это продолжение рекламной кампании «Авито Работы» — «Твой опыт в жизни тоже считается». По словам представителей платформы, этот проект был создан для того, чтобы молодые соискатели поняли ценность своих базовых умений и опыта при поиске первой работы.
После прохождения мини-игр у каждого пользователя формируется индивидуальный профиль soft skills, на основе которого ему предлагается персонализированный список вакансий на платформе «Авито Работа».
Первыми участниками проекта стали известные стримеры: Dmitry_Lixxx, Derzko69, rostikfacekid, dinablin, Korya_mc, Fenya и ZakvielChannel. Они проходили игровые тесты перед своими подписчиками и делились результатами. Теперь каждый может сравнить свои гибкие навыки с результатами любимых блогеров, а также поделиться результатом с друзьями и получить брендированные призы.