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Posted 4 октября, 11:41

Published 4 октября, 11:41

Modified 4 октября, 11:43

Updated 4 октября, 11:43

На празднование 80-й годовщине Победы в Прикамье направят 150 млн. рублей

На празднование юбилея Победы в Пермском крае будет направлено 150 миллионов

4 октября 2024, 11:41
Фото: properm.ru

На празднование 80-й годовщине Победы в Прикамье направят 150 млн. рублей

Планируется, что в 134 мероприятиях примут участие около 3 млн жителей Прикамья.

В следующем году АНО «Агентство новых технологий» получит из бюджета Пермского края субсидию в 150 млн рублей. На этот пункт в пояснительной записке к проекту бюджета Пермского края на 2025–2027 годы, первым внимание обратил «Коммерсант-Прикамье».

Подчёркивается, что эти средства предназначены для организации и проведения мероприятий к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Мероприятия запланированы во всех муниципалитетах Прикамья. Региональное министерство культуры рассчитывает, что в 134 мероприятиях примут участие около 3 млн жителей Прикамья.

АНО «Агентство новых технологий» учреждена министерством культуры Пермского края в 2017 году.

В августе в краевой столице в День Государственного флага РФ развернули 60-метровое полотно российского триколора. Патриотический флешмоб посетили более пятисот человек.

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#Общество#Пермь#Бюджет
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