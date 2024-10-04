На празднование юбилея Победы в Пермском крае будет направлено 150 миллионов

Posted 4 октября, 11:41
Published 4 октября, 11:41
Modified 4 октября, 11:43
Updated 4 октября, 11:43
В следующем году АНО «Агентство новых технологий» получит из бюджета Пермского края субсидию в 150 млн рублей. На этот пункт в пояснительной записке к проекту бюджета Пермского края на 2025–2027 годы, первым внимание обратил «Коммерсант-Прикамье».
Подчёркивается, что эти средства предназначены для организации и проведения мероприятий к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Мероприятия запланированы во всех муниципалитетах Прикамья. Региональное министерство культуры рассчитывает, что в 134 мероприятиях примут участие около 3 млн жителей Прикамья.
АНО «Агентство новых технологий» учреждена министерством культуры Пермского края в 2017 году.
В августе в краевой столице в День Государственного флага РФ развернули 60-метровое полотно российского триколора. Патриотический флешмоб посетили более пятисот человек.