На празднование юбилея Победы в Пермском крае будет направлено 150 миллионов

В следующем году АНО «Агентство новых технологий» получит из бюджета Пермского края субсидию в 150 млн рублей. На этот пункт в пояснительной записке к проекту бюджета Пермского края на 2025–2027 годы, первым внимание обратил «Коммерсант-Прикамье».