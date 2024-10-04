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Posted 4 октября, 13:49

Published 4 октября, 13:49

Modified 4 октября, 13:51

Updated 4 октября, 13:51

В Перми перекроют для движения одну из улиц в Мотовилихе

На следующей неделе для движения перекроют одну из пермских улиц

4 октября 2024, 13:49
Фото: Яндекс Карты

В Перми перекроют для движения одну из улиц в Мотовилихе

Сюжет
Пермская езда
Движение здесь ограничат на шесть дней

С полуночи 7 октября до полуночи 12 октября будет прекращено движение транспорта по улице Кирпичной. Перекрытие вводится от ул. Кирпичной, 1 до ул. Гашкова, сообщают в краевом минтрансе.

Ограничение вводится в целях обеспечения безопасности дорожного движения при строительстве сети водоотведения.

Ранее сообщалось, что в Перми с 00:00 до 5:30 с 2 октября по 4 октября и с 7 октября по 8 октября будет прекращено движение по ул. Старцева — на выезде к ул. Грибоедова.

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#Пермская езда#Пермь#Ограничение движения#Транспорт#Ограничение
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