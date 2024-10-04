На следующей неделе для движения перекроют одну из пермских улиц

Posted 4 октября, 13:49
Published 4 октября, 13:49
Modified 4 октября, 13:51
Updated 4 октября, 13:51
С полуночи 7 октября до полуночи 12 октября будет прекращено движение транспорта по улице Кирпичной. Перекрытие вводится от ул. Кирпичной, 1 до ул. Гашкова, сообщают в краевом минтрансе.
Ограничение вводится в целях обеспечения безопасности дорожного движения при строительстве сети водоотведения.
Ранее сообщалось, что в Перми с 00:00 до 5:30 с 2 октября по 4 октября и с 7 октября по 8 октября будет прекращено движение по ул. Старцева — на выезде к ул. Грибоедова.