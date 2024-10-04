Опоздавшие на самолет в Турцию пермяки отсудили у «Аэрофлота» более 270 тысяч рублей

Posted 4 октября, 06:48
Published 4 октября, 06:48
Modified 4 октября, 06:50
Updated 4 октября, 06:50
Пермский краевой суд взыскал с авиакомпании убытки, компенсацию морального вреда и штраф в пользу супругов, опоздавших на самолет в Турцию. Пермяки купили путевку в Турцию с вылетом из аэропорта Шереметьево. До Москвы они тоже решили долететь самолетом.
Но рейс по маршруту «Пермь — Москва» задержали на 4 часа 55 минут из-за позднего прибытия самолета из Сочи в Пермь. Именно на этом самолете супруги должны были лететь в Москву, также в пермском аэропорту Большое Савино нет резервных самолетов. Поэтому путешественники не успели на свой рейс в Турцию.
Чтобы сохранить купленную путевку, пермяки купили новые билеты за 155 тыс. 726 рублей. Таким образом, они понесли убытки, так как рейс задержался из-за обстоятельств, которые от туристов не зависели. После возвращения с отдыха супруги направили претензию перевозчику — ПАО «Аэрофлот», в которой потребовали возместить понесенные убытки. Но компания отказала удовлетворить требования. Тогда пара обратилась в суд с иском к «Аэрофлоту» о взыскании убытков, неустойки и компенсации морального вреда.
Индустриальный районный суд полностью отказал в удовлетворении требований, поскольку задержка рейса случилась из-за плохой погоды в аэропорту города Сочи. Из-за сильного попутного ветра самолет не смог вовремя вылететь из Сочи в Пермь. Таким образом, суд решил, что опоздание в пункт назначения произошло, поскольку перевозчик соблюдал условия безопасности полета воздушного судна.
Однако судебная коллегия по гражданским делам Пермского краевого суда не согласилась с выводами суда первой инстанции, посчитав, что плохие погодные условия в Сочи нельзя считать обстоятельством, исключающим ответственность авиаперевозчика за убытки пассажиров. Так как супружеская пара является потребителями, то они имеют право на своевременные вылет и доставку в город прибытия.
Как рассказали в пресс-службе краевого суда, в итоге с ПАО «Аэрофлот» в пользу женщины взысканы убытки в размере 155 тыс. 726 рублей, компенсацию морального вреда в размере 15 тыс. рублей и штраф — 83 тыс. 363 рубля. В пользу мужчины взыскан аналогичный размер морального вреда и штраф в размере 7,5 тыс. рублей. Всего супруги смогли отсудить 276 тыс. 589 рублей.