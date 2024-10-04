Опоздавшие на самолет в Турцию пермяки отсудили у «Аэрофлота» более 270 тысяч рублей

Чтобы сохранить купленную путевку, пермяки купили новые билеты за 155 тыс. 726 рублей. Таким образом, они понесли убытки, так как рейс задержался из-за обстоятельств, которые от туристов не зависели. После возвращения с отдыха супруги направили претензию перевозчику — ПАО «Аэрофлот», в которой потребовали возместить понесенные убытки. Но компания отказала удовлетворить требования. Тогда пара обратилась в суд с иском к «Аэрофлоту» о взыскании убытков, неустойки и компенсации морального вреда.