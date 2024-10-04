Осталось трое детей. В ходе СВО погиб 46-летний житель Кудымкара

Николай Бушуев родился 10 июля 1978 года в Кудымкаре, детство прошло в Кирове. После окончания 9 классов продолжил обучение в среднем специальном учебном заведении № 109 г. Кудымкара по специальности «автомеханик». Служил в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, участник боевых действий.