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Posted 4 октября, 10:36

Published 4 октября, 10:36

Modified 4 октября, 10:38

Updated 4 октября, 10:38

В ходе СВО погиб 46-летний житель Кудымкара Николай Бушуев

Осталось трое детей. В ходе СВО погиб 46-летний житель Кудымкара

4 октября 2024, 10:36
Фото: ВКонтакте/администрация Кудымкарского муниципального округа

В ходе СВО погиб 46-летний житель Кудымкара Николай Бушуев

Сюжет
Военная операция на Украине
Николай Бушуев воевал добровольцем с 2022 года.

В Кудымкаре завтра простятся с 46-летним уроженцем города Николаем Бушуевым, погибшим в ходе СВО. Об этом сообщает администрация Кудымкарского муниципального округа в своем официальном паблике.

Николай Бушуев родился 10 июля 1978 года в Кудымкаре, детство прошло в Кирове. После окончания 9 классов продолжил обучение в среднем специальном учебном заведении № 109 г. Кудымкара по специальности «автомеханик». Служил в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, участник боевых действий.

В 2022 году принял решение пойти добровольцем на специальную военную операцию, был ранен. После выздоровления вновь отправился на линию фронта. Погиб в сентябре 2024 года. Отец троих детей.

Прощание с Николаем Бушуевым пройдет в субботу, 5 октября, с 10:00 часов по адресу: Кудымкар, ул. Конституции, д. 13. Прощальный митинг состоится в прощальном зале возле городского кладбища по ул. Центральная, 1. Начало в 11:00.

Вчера в Бардымском округе простились с гранатометчиком Илдаром Имайкиным, погибшим в ходе СВО на Украине.

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#Военная операция на Украине#Сво
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