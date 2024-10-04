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Posted 4 октября, 05:55

Published 4 октября, 05:55

Modified 4 октября, 05:57

Updated 4 октября, 05:57

Перепады температуры в Прикамье за сутки составили 20 градусов

Перепады температуры в Прикамье за сутки составили 20 градусов

4 октября 2024, 05:55
Фото: Изображение Midjourney
Обычно такое бывает весной.

Вчера, 3 октября, в Пермском крае были зафиксированы перепады температуры в 20 градусов за сутки. Обычно такое бывает весной, но иногда наблюдается и осенью.

Суточный ход температуры на некоторых метеостанциях Прикамья составил около 20 градусов: так, в Кунгуре ночью было -6,3˚, а днем +14,8˚, в Чернушке ночью -5,6˚ и днем +14,3˚, сообщает телеграм-канал «Опасные природные явления Пермского края».

Обычно такие перепады характерны для весны, но иногда случается и осенью. «В данном случае причиной стало поступление сухого воздуха в антициклоне, сместившемся с северо-запада, и его ночное выхолаживание при малооблачной и безветренной погоде. В то же время по высотам воздушная масса была теплой, что способствовало хорошему прогреву», — объясняют специалисты.

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