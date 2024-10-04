Перепады температуры в Прикамье за сутки составили 20 градусов

Обычно такие перепады характерны для весны, но иногда случается и осенью. «В данном случае причиной стало поступление сухого воздуха в антициклоне, сместившемся с северо-запада, и его ночное выхолаживание при малооблачной и безветренной погоде. В то же время по высотам воздушная масса была теплой, что способствовало хорошему прогреву», — объясняют специалисты.