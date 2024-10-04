Пермяки могут получить субсидию при подключении газа к своему дому

Для компенсации части затрат на газификацию предусмотрены льготы для отдельных категорий граждан. В число льготников входят малоимущие, инвалиды 1 и 2 групп, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, ветераны Великой Отечественной войны и лица, приравненные к ним. Субсидия предполагает компенсацию до 100% затрат, но не более установленной регионом суммы. В эту сумму, как правило, включается оплата проекта, строительно-монтажных работ в пределах участка и на внутридомовых сетях, приобретение газового оборудования и приборов учета.