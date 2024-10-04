Пермяки могут получить субсидию при подключении газа к своему дому

Posted 4 октября, 12:49
Published 4 октября, 12:49
Modified 4 октября, 12:51
Updated 4 октября, 12:51
Продолжается прием заявок на льготное выполнение работ по газификации жилых домов в зонах индивидуальной жилой застройки Перми. Прием документов продлится до 1 ноября 2024 года, сообщают в городской администрации.
Для всех граждан, участвующих в программе, подведение газа осуществляется бесплатно не до земельного участка домовладения, а до фасада дома. Пошаговый алгоритм действий жители, претендующие на льготу, могут получить в своем совете территориального общественного самоуправления (ТОС).
Для компенсации части затрат на газификацию предусмотрены льготы для отдельных категорий граждан. В число льготников входят малоимущие, инвалиды 1 и 2 групп, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, ветераны Великой Отечественной войны и лица, приравненные к ним. Субсидия предполагает компенсацию до 100% затрат, но не более установленной регионом суммы. В эту сумму, как правило, включается оплата проекта, строительно-монтажных работ в пределах участка и на внутридомовых сетях, приобретение газового оборудования и приборов учета.
Подать заявку можно в городском департаменте жилищно-коммунального хозяйства по адресу: ул. Ленина, 34, каб. 518 (телефон 212-14-39). Время приема заявок — ежедневно с 10:00 до 17:00, обед с 12:30 до 13:30.
2 июля в районе села Губдор Пермского края началось строительство первого этапа межпоселкового газопровода для газификации Красновишерского и Чердынского округов.