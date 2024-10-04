properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 октября, 12:49

Published 4 октября, 12:49

Modified 4 октября, 12:51

Updated 4 октября, 12:51

Пермякам напоминают о возможности получить субсидию при подключении газа

Пермяки могут получить субсидию при подключении газа к своему дому

4 октября 2024, 12:49
Фото: properm.ru

Пермякам напоминают о возможности получить субсидию при подключении газа

Сюжет
Касается каждого
Подать заявление можно до 1 ноября 2024 года.

Продолжается прием заявок на льготное выполнение работ по газификации жилых домов в зонах индивидуальной жилой застройки Перми. Прием документов продлится до 1 ноября 2024 года, сообщают в городской администрации.

Для всех граждан, участвующих в программе, подведение газа осуществляется бесплатно не до земельного участка домовладения, а до фасада дома. Пошаговый алгоритм действий жители, претендующие на льготу, могут получить в своем совете территориального общественного самоуправления (ТОС).

Для компенсации части затрат на газификацию предусмотрены льготы для отдельных категорий граждан. В число льготников входят малоимущие, инвалиды 1 и 2 групп, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, ветераны Великой Отечественной войны и лица, приравненные к ним. Субсидия предполагает компенсацию до 100% затрат, но не более установленной регионом суммы. В эту сумму, как правило, включается оплата проекта, строительно-монтажных работ в пределах участка и на внутридомовых сетях, приобретение газового оборудования и приборов учета.

Подать заявку можно в городском департаменте жилищно-коммунального хозяйства по адресу: ул. Ленина, 34, каб. 518 (телефон 212-14-39). Время приема заявок — ежедневно с 10:00 до 17:00, обед с 12:30 до 13:30.

2 июля в районе села Губдор Пермского края началось строительство первого этапа межпоселкового газопровода для газификации Красновишерского и Чердынского округов.

#Касается каждого#Пермь#Газификация
Подпишитесь