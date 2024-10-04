Прокуратура проводит проверку по факту пожара на нефтебазе под Пермью

Posted 4 октября, 06:10
Published 4 октября, 06:10
Modified 4 октября, 06:12
Updated 4 октября, 06:12
Прокуратура Пермского района проводит проверку по факту пожара на нефтебазе в Осенцах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По предварительной информации, пожар произошел в ночь на 4 октября. Огонь охватил емкости с топливом на базе по хранению нефтепродуктов. Пострадавших нет. «В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку соблюдения ответственными лицами требований пожарной безопасности при организации и осуществлении деятельности», — говорят в ведомстве.
В МЧС РФ рассматривают две основные версии произошедшего: неосторожное обращение с огнем и аварийный режим работы электрооборудования. Как стало известно журналисту Properm.ru, предварительно, произошла разгерметизация одной из цистерн и разлив горючей жидкости, что вызвало последующее горение. Сейчас пожар ликвидирован.