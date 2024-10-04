Прокуратура проводит проверку по факту пожара на нефтебазе под Пермью

По предварительной информации, пожар произошел в ночь на 4 октября. Огонь охватил емкости с топливом на базе по хранению нефтепродуктов. Пострадавших нет. «В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку соблюдения ответственными лицами требований пожарной безопасности при организации и осуществлении деятельности», — говорят в ведомстве.