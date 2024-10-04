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Posted 4 октября, 06:10

Published 4 октября, 06:10

Modified 4 октября, 06:12

Updated 4 октября, 06:12

Прокуратура проводит проверку по факту пожара на нефтебазе под Пермью

Прокуратура проводит проверку по факту пожара на нефтебазе под Пермью

4 октября 2024, 06:10
Фото: Изображение Midjourney
В МЧС рассматривают две версии произошедшего.

Прокуратура Пермского района проводит проверку по факту пожара на нефтебазе в Осенцах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительной информации, пожар произошел в ночь на 4 октября. Огонь охватил емкости с топливом на базе по хранению нефтепродуктов. Пострадавших нет. «В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку соблюдения ответственными лицами требований пожарной безопасности при организации и осуществлении деятельности», — говорят в ведомстве.

В МЧС РФ рассматривают две основные версии произошедшего: неосторожное обращение с огнем и аварийный режим работы электрооборудования. Как стало известно журналисту Properm.ru, предварительно, произошла разгерметизация одной из цистерн и разлив горючей жидкости, что вызвало последующее горение. Сейчас пожар ликвидирован.

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#Пожар#Осенцы#Нефтепродукты
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