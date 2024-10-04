Пьяная жительница Куеды пыталась угнать машину, а когда не вышло — подожгла её

Накануне совершения преступления фигурантка в течение двух дней употребляла алкогольные напитки в гостях у нового знакомого. Когда его компания ей прискучила, женщина вышла во двор и решила, что добираться домой она будет на машине. Осмотрев припаркованные во дворе автомобили, не обнаружила ни одного открытого. Ее следующим шагом стало решение поджечь один из них. Злоумышленница, убедившись, что за ней никто не наблюдает, воспользовалась зажигалкой и подожгла заднюю правую часть автомобиля Toyota. После чего она немного постояла, посмотрела, как разгорается огонь, и покинула место преступления.