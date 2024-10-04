Пьяная жительница Куеды пыталась угнать машину, а когда не вышло — подожгла её

Posted 4 октября, 09:47
Published 4 октября, 09:47
Modified 4 октября, 09:49
Updated 4 октября, 09:49
В Куеде окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении 51-летней местной жительницы. Она обвиняется в умышленном поджоге, сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.
В июне текущего года в дежурную часть территориального отдела полиции поступило заявление 42-летнего жителя Юрлинского района о том, что его автомобиль Toyota пытались поджечь на автостоянке.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Был проведен осмотр места происшествия, подворовой обход, эксперты изъяли значимые улики. В результате полицейские установили, что к совершению поджога причастна женщина, которая была обнаружена по горячим следам и доставлена в территориальный орган внутренних дел.
Накануне совершения преступления фигурантка в течение двух дней употребляла алкогольные напитки в гостях у нового знакомого. Когда его компания ей прискучила, женщина вышла во двор и решила, что добираться домой она будет на машине. Осмотрев припаркованные во дворе автомобили, не обнаружила ни одного открытого. Ее следующим шагом стало решение поджечь один из них. Злоумышленница, убедившись, что за ней никто не наблюдает, воспользовалась зажигалкой и подожгла заднюю правую часть автомобиля Toyota. После чего она немного постояла, посмотрела, как разгорается огонь, и покинула место преступления.
Поджог обнаружили сотрудники охраны автостоянки. Они же и потушили возгорание и сообщили о происшествии собственнику иномарки. Действия поджигательницы не были доведены до конца по независящим от нее обстоятельствам. Владельцу машины мог быть причинен материальный ущерб на сумму 2 миллиона 200 тысяч рублей.
Сейчас женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, из хулиганских побуждений, путем поджога».
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Прокуратура Пермского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Его обвиняют в поджогах жилых домов в Мулянке, сообщают в ведомстве.