РЭО: На РЭФ экоактивисты создадут карту России из пластиковых крышечек

Он также рассказал о крупных проектах в сфере переработки отходов, включая строительство завода по переработке пластика «ЭкоЛайн-Вторпласт» и предприятия по выпуску продукции из вторичной гранулы «ЭкоПласт» от группы «ЭкоЛайн» производительностью 60 тысяч тонн отходов ежегодно. Эти заводы, расположенные в подмосковном Егорьевске, заработали весной текущего года.