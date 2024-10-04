РЭО: На РЭФ экоактивисты создадут карту России из пластиковых крышечек

Posted 4 октября, 11:22
Published 4 октября, 11:22
Modified 4 октября, 11:22
Updated 4 октября, 11:22
На карте красными точками обозначат те регионы, где отсутствуют предприятия по утилизации отходов.
Для реализации этой идеи волонтеры собрали более тысячи пластиковых крышек. Они выложат карту площадью 10 квадратных метров. Целью акции является привлечение внимания к решению экологических вопросов в разных регионах, передает 56orb.ru.
По словам главы РЭО Дениса Буцаева, среди таких регионов можно выделить Забайкалье, Еврейскую автономную область, Севастополь, Ингушетию, Карачаево-Черкесию, а также Орловскую, Саратовскую, Смоленскую, Тверскую, Омскую, Астраханскую, Свердловскую, Ульяновскую и Воронежскую области.
Говоря о программе форума, Буцаев подчеркнул, что первый день ВЭФ-2024 будет посвящен молодежи и будет включать интерактивные сессии, ток-шоу и различные мероприятия.
Он также рассказал о крупных проектах в сфере переработки отходов, включая строительство завода по переработке пластика «ЭкоЛайн-Вторпласт» и предприятия по выпуску продукции из вторичной гранулы «ЭкоПласт» от группы «ЭкоЛайн» производительностью 60 тысяч тонн отходов ежегодно. Эти заводы, расположенные в подмосковном Егорьевске, заработали весной текущего года.
По статистике, в России ежегодно образуется 3,3 миллиона тонн пластиковых отходов, из которых перерабатывается менее 20%. Множество отходов остаются несортированными из-за своих маленьких размеров, что подчеркивает необходимость реализации различных экологических инициатив.