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Posted 4 октября, 11:04

Published 4 октября, 11:04

Modified 4 октября, 11:06

Updated 4 октября, 11:06

С 1 января 2025 года в Прикамье могут ввести туристический налог

С 1 января 2025 года в Прикамье могут ввести туристический налог

4 октября 2024, 11:04
Фото: 1MI
Сюжет
Гордума
Минимальная сумма налога составит 100 рублей за каждый день проживания.

С 1 января 2025 года в Пермском крае планируется ввести туристический налог. Решение о внедрении данной инициативы ожидается от гордумы к началу декабря. Предполагается, что ставка налога в Пермском крае составит 1% от общей стоимости проживания в отелях и других гостиничных заведениях.

Согласно налоговому кодексу, туристический налог будет обязаны уплачивать как юридические, так и физические лица, предоставляющие услуги временного размещения населения в специализированных учреждениях. Гостиницы и аналогичные учреждения будут включать этот налог в общую стоимость своих услуг. По закону, минимальная сумма налога не может быть менее 100 рублей за каждый день проживания.

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#Гостиницы#Пермский край#Гордума#Налоговый кодекс
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