С 1 января 2025 года в Прикамье могут ввести туристический налог

Согласно налоговому кодексу, туристический налог будет обязаны уплачивать как юридические, так и физические лица, предоставляющие услуги временного размещения населения в специализированных учреждениях. Гостиницы и аналогичные учреждения будут включать этот налог в общую стоимость своих услуг. По закону, минимальная сумма налога не может быть менее 100 рублей за каждый день проживания.