С 1 января 2025 года в Прикамье могут ввести туристический налог

Posted 4 октября, 11:04
Published 4 октября, 11:04
Modified 4 октября, 11:06
Updated 4 октября, 11:06
С 1 января 2025 года в Пермском крае планируется ввести туристический налог. Решение о внедрении данной инициативы ожидается от гордумы к началу декабря. Предполагается, что ставка налога в Пермском крае составит 1% от общей стоимости проживания в отелях и других гостиничных заведениях.
Согласно налоговому кодексу, туристический налог будет обязаны уплачивать как юридические, так и физические лица, предоставляющие услуги временного размещения населения в специализированных учреждениях. Гостиницы и аналогичные учреждения будут включать этот налог в общую стоимость своих услуг. По закону, минимальная сумма налога не может быть менее 100 рублей за каждый день проживания.