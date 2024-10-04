«Сколько можно издеваться?» В Пермском крае без электричества остался целый город

Верещагин просит с понимаем отнестись к ситуации. Однако в паблике Красновишерска местные жители очень недовольные сложившейся ситуацией. «Сколько можно издеваться над людьми? Отключения вошли в привычку, стабильно „аварийные ситуации“, теперь еще и воду в центре отключают из-за аварии. У нас у ребенка день рождения! Кафе, аниматор — все заказано заранее!!! Из-за вас сейчас все отменится», — пишет одна из жительниц Красновишерска. «На самом то деле все коммуникации пришли в негодность», — говорит другая.