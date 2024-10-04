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Posted 4 октября, 06:36

Published 4 октября, 06:36

Modified 4 октября, 08:01

Updated 4 октября, 08:01

В Пермском крае без электроснабжения остался город Красновишерск

«Сколько можно издеваться?» В Пермском крае без электричества остался целый город

4 октября 2024, 06:36
Фото: Изображение Midjourney

В Пермском крае без электроснабжения остался город Красновишерск

Причина — повреждение на линии.

Жители Красновишерска остались без электричества из-за повреждения линии. Об этом в соцсетях сообщил глава городского округа Евгений Верещагин.

«В настоящее время бригады энергетиков ведут восстановительные работы, частично электроснабжение восстановлено, оставшийся объем работ будет окончен в кратчайшие сроки», — пишет чиновник.

Верещагин просит с понимаем отнестись к ситуации. Однако в паблике Красновишерска местные жители очень недовольные сложившейся ситуацией. «Сколько можно издеваться над людьми? Отключения вошли в привычку, стабильно „аварийные ситуации“, теперь еще и воду в центре отключают из-за аварии. У нас у ребенка день рождения! Кафе, аниматор — все заказано заранее!!! Из-за вас сейчас все отменится», — пишет одна из жительниц Красновишерска. «На самом то деле все коммуникации пришли в негодность», — говорит другая.

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#Отключение электричества#Красновишерск#Отключение света
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