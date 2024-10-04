Сварщики «Азота» стали призерами конкурса профессионального мастерства

В 2024 году в конкурсе приняли участие представители 34 предприятий из Пермского края и Удмуртии. Мастерство специалистов, занимающихся сваркой металлов, оценивалось по ответам на теоретическую часть теста и в рамках практических испытаний. За 25 минут необходимо было провести сварку контрольно-сварочного соединения. Жюри учитывало скорость и качество выполнения работ.