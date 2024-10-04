Сварщики «Азота» стали призерами конкурса профессионального мастерства

Posted 4 октября, 09:04
Published 4 октября, 09:04
Modified 4 октября, 09:06
Updated 4 октября, 09:06
Электрогазосварщик ремонтно-производственного управления Александр Кузнецов занял шестое место, а электрогазосварщик ремонтно-производственного управления Николай Мокрушин стал вторым.
В 2024 году в конкурсе приняли участие представители 34 предприятий из Пермского края и Удмуртии. Мастерство специалистов, занимающихся сваркой металлов, оценивалось по ответам на теоретическую часть теста и в рамках практических испытаний. За 25 минут необходимо было провести сварку контрольно-сварочного соединения. Жюри учитывало скорость и качество выполнения работ.
Специалисты филиала «Азот» подтвердили свою высокую квалификацию, попав в десятку лучших в номинации «Ручная дуговая сварка плавящимся покрытым электродом конструкций из труб».
В ремонтно-производственном управлении филиала «Азот» работают 35 специалистов сварочного производства. В конкурсах профессионального мастерства сварщики предприятия участвуют с 2010 года.