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Posted 4 октября, 07:56

Published 4 октября, 07:56

Modified 4 октября, 07:56

Updated 4 октября, 07:56

Ученые выяснили, как работает мозг

Ученые выяснили, как работает мозг

4 октября 2024, 07:56
Фото: Изображение Midjourney
Эксперты впервые составили полную карту нейронов мозга взрослой особи плодовой мухи Drosophila melanogaster. Всего мозг мухи насчитывает более 139 тысяч нейронов и более 50 миллионов связей между ними. Ранее специалистами была создана карта личинки той же мухи.

Журнал Nature опубликовал совместное исследование международной команды почти из трехсот ученых. Для создания карты было использовано более ста терабайт данных, и нейробиологи смогли получить важную информацию о том, как работают сети нейронов. Об этом пишет портал newkhakasiya.online.

Несмотря на то, что мозг плодовой мухи маленький, принцип его работы схож с человеческим. Например, мухи используют те же нейромедиаторы — допамин, гамма-аминомасляную кислоту и ацетилхолин. Данные вещества важны для передачи сигналов между нейронами и управляют процессами, которые связаны с обучением и памятью.

Структура мозга мухи и человека отличается, но на уровне нейронных связей в ней есть и нечто общее. Например, структуры, которые отвечают за обоняние, работают по одному принципу, несмотря на разное строение. Этот факт делает мозг плодовой мухи привлекательным с точки зрения изучения сложных нейронных систем.

Полученные данные заложили фундамент для дальнейших исследований. Теперь специалисты смогут сравнивать мозг разных мух, тренируя их выполнять определенные задачи, и отслеживать изменение нейронных связей. Данное исследование также поможет изучению нейронных сетей у других животных и человека.

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