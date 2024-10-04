Ученые выяснили, как работает мозг

Несмотря на то, что мозг плодовой мухи маленький, принцип его работы схож с человеческим. Например, мухи используют те же нейромедиаторы — допамин, гамма-аминомасляную кислоту и ацетилхолин. Данные вещества важны для передачи сигналов между нейронами и управляют процессами, которые связаны с обучением и памятью.