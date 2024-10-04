Ученые выяснили, как работает мозг

Posted 4 октября, 07:56
Published 4 октября, 07:56
Modified 4 октября, 07:56
Updated 4 октября, 07:56
Журнал Nature опубликовал совместное исследование международной команды почти из трехсот ученых. Для создания карты было использовано более ста терабайт данных, и нейробиологи смогли получить важную информацию о том, как работают сети нейронов. Об этом пишет портал newkhakasiya.online.
Несмотря на то, что мозг плодовой мухи маленький, принцип его работы схож с человеческим. Например, мухи используют те же нейромедиаторы — допамин, гамма-аминомасляную кислоту и ацетилхолин. Данные вещества важны для передачи сигналов между нейронами и управляют процессами, которые связаны с обучением и памятью.
Структура мозга мухи и человека отличается, но на уровне нейронных связей в ней есть и нечто общее. Например, структуры, которые отвечают за обоняние, работают по одному принципу, несмотря на разное строение. Этот факт делает мозг плодовой мухи привлекательным с точки зрения изучения сложных нейронных систем.
Полученные данные заложили фундамент для дальнейших исследований. Теперь специалисты смогут сравнивать мозг разных мух, тренируя их выполнять определенные задачи, и отслеживать изменение нейронных связей. Данное исследование также поможет изучению нейронных сетей у других животных и человека.