В Бардымском округе простились с погибшим на СВО гранатометчиком Илдаром Имайкиным

Похороны участника СВО прошли вчера, 3 октября. Илдар Имайкин подписал контракт в сентябре 2023 года. Он был ефрейтором, гранатометчиком мотострелковой роты мотострелкового батальона. Погиб 7 марта 2024 года, за самоотверженность и отвагу посмертно награжден Орденом Мужества.