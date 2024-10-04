В Бардымском округе простились с погибшим на СВО гранатометчиком Илдаром Имайкиным

Posted 4 октября, 09:15
Published 4 октября, 09:15
Modified 4 октября, 09:17
Updated 4 октября, 09:17
В Бардымском районе Пермского края простились с гранатометчиком Илдаром Имайкиным, погибшим в ходе СВО на Украине. Военного не стало еще 7 марта.
Похороны участника СВО прошли вчера, 3 октября. Илдар Имайкин подписал контракт в сентябре 2023 года. Он был ефрейтором, гранатометчиком мотострелковой роты мотострелкового батальона. Погиб 7 марта 2024 года, за самоотверженность и отвагу посмертно награжден Орденом Мужества.