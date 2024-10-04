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Posted 4 октября, 09:15

Published 4 октября, 09:15

Modified 4 октября, 09:17

Updated 4 октября, 09:17

В Пермском крае простились с погибшим на СВО гранатометчиком Илдаром Имайкиным

В Бардымском округе простились с погибшим на СВО гранатометчиком Илдаром Имайкиным

4 октября 2024, 09:15
Фото: Администрация Бардымского муниципального округа / Vk

В Пермском крае простились с погибшим на СВО гранатометчиком Илдаром Имайкиным

Сюжет
Военная операция на Украине
Житель Прикамья погиб 7 марта 2024 года.

В Бардымском районе Пермского края простились с гранатометчиком Илдаром Имайкиным, погибшим в ходе СВО на Украине. Военного не стало еще 7 марта.

Похороны участника СВО прошли вчера, 3 октября. Илдар Имайкин подписал контракт в сентябре 2023 года. Он был ефрейтором, гранатометчиком мотострелковой роты мотострелкового батальона. Погиб 7 марта 2024 года, за самоотверженность и отвагу посмертно награжден Орденом Мужества.

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