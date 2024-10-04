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Posted 4 октября, 12:10

Published 4 октября, 12:10

Modified 4 октября, 12:12

Updated 4 октября, 12:12

Пермяки задержаны за организацию нарколаборатории и 0,5 кг метадона

В Нытвенском округе задержаны организаторы нарколаборатории из Краснокамска

4 октября 2024, 12:10
Фото: УФСБ России по Пермскому краю

Пермяки задержаны за организацию нарколаборатории и 0,5 кг метадона

У мужчин изъяты мефедрон и метадон, прекурсоры и реагенты.

В Прикамье задержаны организаторы нарколаборатории. Об этом сообщают в УФСБ России по Пермскому краю.

Задержаны жители Краснокамска, организовавшие в жилом домовладении в Нытвенском городском округе кустарное производство наркотиков. Подозреваемые в совершении преступления задержаны сотрудниками Управления. Из незаконного оборота изъяты наркотические средства мефедрон и метадон общей массой 0,5 кг, прекурсоры и реагенты.

Следственным отделом Управления в отношении задержанных лиц возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, им предъявлены обвинения, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствие продолжается.

В сентябре передано в суд дело пермяков, у которых изъято 40 кг синтетических наркотиков.

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#Общество#Наркотики
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