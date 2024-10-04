В Нытвенском округе задержаны организаторы нарколаборатории из Краснокамска

Задержаны жители Краснокамска, организовавшие в жилом домовладении в Нытвенском городском округе кустарное производство наркотиков. Подозреваемые в совершении преступления задержаны сотрудниками Управления. Из незаконного оборота изъяты наркотические средства мефедрон и метадон общей массой 0,5 кг, прекурсоры и реагенты.