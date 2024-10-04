В Нытвенском округе задержаны организаторы нарколаборатории из Краснокамска

Posted 4 октября, 12:10
Published 4 октября, 12:10
Modified 4 октября, 12:12
Updated 4 октября, 12:12
В Прикамье задержаны организаторы нарколаборатории. Об этом сообщают в УФСБ России по Пермскому краю.
Задержаны жители Краснокамска, организовавшие в жилом домовладении в Нытвенском городском округе кустарное производство наркотиков. Подозреваемые в совершении преступления задержаны сотрудниками Управления. Из незаконного оборота изъяты наркотические средства мефедрон и метадон общей массой 0,5 кг, прекурсоры и реагенты.
Следственным отделом Управления в отношении задержанных лиц возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, им предъявлены обвинения, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Следствие продолжается.
В сентябре передано в суд дело пермяков, у которых изъято 40 кг синтетических наркотиков.