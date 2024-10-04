В Перми ищут подрядчика для установки и украшения главной новогодней елки

МБУК «Пермская дирекция по организации городских культурно-массовых мероприятий» объявило аукцион на монтаж, обслуживание и демонтаж главной новогодней ели на эспланаде. Стоимость контракта составила 3 млн 874 тыс. рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок.