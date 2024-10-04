В Перми ищут подрядчика для установки и украшения главной новогодней елки

Posted 4 октября, 03:51
Published 4 октября, 03:51
Modified 4 октября, 03:53
Updated 4 октября, 03:53
МБУК «Пермская дирекция по организации городских культурно-массовых мероприятий» объявило аукцион на монтаж, обслуживание и демонтаж главной новогодней ели на эспланаде. Стоимость контракта составила 3 млн 874 тыс. рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
Согласно техзаданию, исполнитель обязуется установить 30-метровую искусственную есть и смонтировать световые декорации: «Звездная ночь», «Имперский дворец», бутафория «Имперский стиль» и «Ширма». Подрядчик также займется обслуживанием и последующем демонтажом ели.
Заявки на участие в торгах принимаются до 8 октября, победитель конкурса будет объявлен 10 октября.