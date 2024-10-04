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Posted 4 октября, 03:51

Published 4 октября, 03:51

Modified 4 октября, 03:53

Updated 4 октября, 03:53

В Перми ищут подрядчика для установки и украшения главной новогодней елки

В Перми ищут подрядчика для установки и украшения главной новогодней елки

4 октября 2024, 03:51
Фото: properm.ru
Сюжет
Госзакупки
Цена контракта — 3,8 млн рублей.

МБУК «Пермская дирекция по организации городских культурно-массовых мероприятий» объявило аукцион на монтаж, обслуживание и демонтаж главной новогодней ели на эспланаде. Стоимость контракта составила 3 млн 874 тыс. рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Согласно техзаданию, исполнитель обязуется установить 30-метровую искусственную есть и смонтировать световые декорации: «Звездная ночь», «Имперский дворец», бутафория «Имперский стиль» и «Ширма». Подрядчик также займется обслуживанием и последующем демонтажом ели.

Заявки на участие в торгах принимаются до 8 октября, победитель конкурса будет объявлен 10 октября.

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