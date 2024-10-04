В Перми на полторы недели ограничат движение по улице Монастырской

В Перми с 00:00 5 октября до 00:00 15 октября будет ограничено движение по улице Монастырской — от ул. Монастырской, 50 до ул. Свердловской. Движение транспорта будет осуществляться по одной полосе, рассказали в пресс-службе Минтранса Пермского края.