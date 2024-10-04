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Posted 4 октября, 04:48

Published 4 октября, 04:48

Modified 4 октября, 07:53

Updated 4 октября, 07:53

В Перми на десять дней ограничат движение транспорта по улице Монастырской

В Перми на полторы недели ограничат движение по улице Монастырской

4 октября 2024, 04:48
Фото: Google maps

В Перми на десять дней ограничат движение транспорта по улице Монастырской

Водителям рекомендуется заранее планировать маршрут поездки.

В Перми с 00:00 5 октября до 00:00 15 октября будет ограничено движение по улице Монастырской — от ул. Монастырской, 50 до ул. Свердловской. Движение транспорта будет осуществляться по одной полосе, рассказали в пресс-службе Минтранса Пермского края.

Меру ввели для обеспечения безопасности дорожного движения при строительстве теплосети, пояснили в ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского края».

Пермские власти рекомендуют автомобилистам с пониманием отнестись к ситуации и заранее планировать маршрут поездки.

Фото: Минтранс Прикамья
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