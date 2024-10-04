В Перми откроют движение через тоннель под Транссибом

Posted 4 октября, 16:09
Published 4 октября, 16:09
Modified 4 октября, 16:11
Updated 4 октября, 16:11
Завтра, 5 октября, в Перми откроется движение через тоннели на ул. Локомотивной в обоих направлениях. Вместе с открытием тоннелей будут временно изменены схемы движения транспорта в связи с продолжением строительства на соседних улицах, сообщает краевой минтранс.
Так, с 5 октября по 17 октября:
Транспортные потоки будут перенаправлены на улицы Локомотивную и Строителей. На перекрёстке улиц Локомотивной и Энгельса движение будет организовано согласно ранней схеме.