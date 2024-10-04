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Posted 4 октября, 16:09

Published 4 октября, 16:09

Modified 4 октября, 16:11

Updated 4 октября, 16:11

В Перми 5 октября откроется движение через тоннели на ул. Локомотивной

В Перми откроют движение через тоннель под Транссибом

4 октября 2024, 16:09
Фото: минтранс Прикамья

В Перми 5 октября откроется движение через тоннели на ул. Локомотивной

Сюжет
Пермская езда
Вместе с этим измениться движение на прилегающих улицах

Завтра, 5 октября, в Перми откроется движение через тоннели на ул. Локомотивной в обоих направлениях. Вместе с открытием тоннелей будут временно изменены схемы движения транспорта в связи с продолжением строительства на соседних улицах, сообщает краевой минтранс.

Так, с 5 октября по 17 октября:

  • будут закрыты тоннели на улице Углеуральской;
  • будет приостановлено движение на улице Углеуральской и по 2-й Шоссейной.

Транспортные потоки будут перенаправлены на улицы Локомотивную и Строителей. На перекрёстке улиц Локомотивной и Энгельса движение будет организовано согласно ранней схеме.

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#Пермская езда#Пермь#Транспорт#Тоннель#Транспортный#Ремонт тоннеля
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