В Перми завершился ремонт улицы Героев Хасана

Posted 4 октября, 06:23
Published 4 октября, 06:23
Modified 4 октября, 06:25
Updated 4 октября, 06:25
В Перми подошли к концу работы по ремонту ул. Героев Хасана. Восстановление одного из ключевых транспортных объектов краевой столицы прошло в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», инициированного президентом РФ. Информацию об этом сообщил Минтранс Пермского края.
Работы прошли на участке 75 тыс. кв. м. от ул. Белинского до ул. Хлебозаводской. Подрядчик АО «Уралмостострой» выполнил фрезерование старого асфальтобетонного покрытия, частично заменил бортовой камень, отремонтировал колодцы и уложил два слоя асфальта. Также были обновлены тротуары и нанесена новая дорожная разметка. Объект прошел проверку на соответствие государственным стандартам.
Улица Героев Хасана соединяет город с федеральной трассой Пермь–Екатеринбург (Р-242).