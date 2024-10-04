В Перми завершился ремонт улицы Героев Хасана

Работы прошли на участке 75 тыс. кв. м. от ул. Белинского до ул. Хлебозаводской. Подрядчик АО «Уралмостострой» выполнил фрезерование старого асфальтобетонного покрытия, частично заменил бортовой камень, отремонтировал колодцы и уложил два слоя асфальта. Также были обновлены тротуары и нанесена новая дорожная разметка. Объект прошел проверку на соответствие государственным стандартам.