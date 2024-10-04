В Пермском крае чиновники признали храм вредным для детей

Posted 4 октября, 07:22
Published 4 октября, 07:22
Modified 4 октября, 13:08
Updated 4 октября, 13:08
Власти Пермского округа обновили реестр мест, которые могут быть опасны для детей. В перечень попали места отдыха у воды, долгострои, свалка, заброшенные здания, среди которых православный храм. На соответствующее постановление обратило внимание URA.RU.
Нахождение у казанных местах «может причинить вред здоровью детей, не достигших возраста 18 лет, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию», — говорится в документе.
Речь идет о точках продажи алкоголя и табачной продукции, местах отдыха у воды, свалках и заброшенных зданиях, среди которых — Христорождественский каменный собор 1811 года постройки и территория бывшего завода в селе Юг.
Такой реестр есть в каждом муниципальном образовании Прикамья.