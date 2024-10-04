properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 октября, 07:22

Published 4 октября, 07:22

Modified 4 октября, 13:08

Updated 4 октября, 13:08

В Пермском крае чиновники признали храм вредным для детей

В Пермском крае чиновники признали храм вредным для детей

4 октября 2024, 07:22
Фото: properm.ru
Сюжет
Детский мир
Обновлен реестр мест, которые могут быть опасны для несовершеннолетних.

Власти Пермского округа обновили реестр мест, которые могут быть опасны для детей. В перечень попали места отдыха у воды, долгострои, свалка, заброшенные здания, среди которых православный храм. На соответствующее постановление обратило внимание URA.RU.

Нахождение у казанных местах «может причинить вред здоровью детей, не достигших возраста 18 лет, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию», — говорится в документе.

Речь идет о точках продажи алкоголя и табачной продукции, местах отдыха у воды, свалках и заброшенных зданиях, среди которых — Христорождественский каменный собор 1811 года постройки и территория бывшего завода в селе Юг.

Такой реестр есть в каждом муниципальном образовании Прикамья.

Читайте также:
Березниковец арестован в Санкт-Петербурге за интимные фото в переписке с ребенком73% пермских первоклассников были зачислены в школу онлайнКак быстрее адаптировать первоклассника к школе? Подсказки и рекомендации психолога
#Детский мир#Дети#Храм#Опасность
Подпишитесь