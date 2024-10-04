В Пермском крае в следующем году появится новая мера поддержки молодых семей

В этом году увеличилась с 10 до 15% размер выплаты по региональной программе «Молодая семья». Если в семье в течение двух лет родится ребенок, то эта сумма удвоится. А с 2025 года если в этой семье в течение трех лет родится еще один ребенок, то будет произведена дополнительная выплата в размере 50% от стоимости свидетельства на приобретение жилья. Такое решение было озвучено в ходе обсуждения проекта бюджета на предстоящую трехлетку, сообщает краевой минсоц.