В Пермском крае в следующем году появится новая мера поддержки молодых семей

Posted 4 октября, 14:42
Published 4 октября, 14:42
Modified 4 октября, 14:44
Updated 4 октября, 14:44
В этом году увеличилась с 10 до 15% размер выплаты по региональной программе «Молодая семья». Если в семье в течение двух лет родится ребенок, то эта сумма удвоится. А с 2025 года если в этой семье в течение трех лет родится еще один ребенок, то будет произведена дополнительная выплата в размере 50% от стоимости свидетельства на приобретение жилья. Такое решение было озвучено в ходе обсуждения проекта бюджета на предстоящую трехлетку, сообщает краевой минсоц.
По данным ведомства, в 2024 году за счет консолидированного бюджета на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий молодых семей выделено 748 млн рублей. Всего в этом году запланировано выдать 938 свидетельств, из них 143 — по федеральному направлению программы, 795 — по региональному.
На социально значимые меры поддержки жителей Пермского края за три года будет направлено более 195 млрд рублей. Об этом рассказал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин во время представления бюджета региона на 2025–2027 гг.