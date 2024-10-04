В Прикамье горит частная база по хранению нефтепродуктов на площади 10 тыс. кв. м

Posted 4 октября, 02:53
Published 4 октября, 02:53
Modified 4 октября, 02:55
Updated 4 октября, 02:55
В промышленной зоне деревни Осенцы загорелась частная база по хранению нефтепродуктов на площади 10 тыс. кв. м. Пламя охватило емкости с топливом, сообщили Properm.ru в МЧС России по Пермскому краю.
Пожарные локализовали возгорание, не допустив перехода пожара на частные жилые дома, административный корпус и сухую растительность.
На месте работают происшествия работают более 60 специалистов и 19 единиц техники. Никто не пострадал.