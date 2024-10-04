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Posted 4 октября, 02:53

Published 4 октября, 02:53

Modified 4 октября, 02:55

Updated 4 октября, 02:55

В Прикамье горит частная база по хранению нефтепродуктов на площади 10 тыс. кв. м

В Прикамье горит частная база по хранению нефтепродуктов на площади 10 тыс. кв. м

4 октября 2024, 02:53
Фото: МЧС Прикамья
Пожар удалось локализовать

В промышленной зоне деревни Осенцы загорелась частная база по хранению нефтепродуктов на площади 10 тыс. кв. м. Пламя охватило емкости с топливом, сообщили Properm.ru в МЧС России по Пермскому краю.

Пожарные локализовали возгорание, не допустив перехода пожара на частные жилые дома, административный корпус и сухую растительность.

На месте работают происшествия работают более 60 специалистов и 19 единиц техники. Никто не пострадал.

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#Пермь#Пожар#Спасатели#Осенцы#Нефтепродукты
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