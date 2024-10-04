В Прикамье объявлен конкурс по отбору главы Косинского округа

Posted 4 октября, 10:13
Published 4 октября, 10:13
Modified 4 октября, 10:15
Updated 4 октября, 10:15
Кандидаты на пост главы Косинского муниципального округа Пермского края будут определены 6 декабря. Информация об этом появилась в официальном телеграм-канале регионального Совета представительных органов муниципальных образований.
Дата проведения конкурса по отбору кандидатов на должность главы назначена на заседании Думы муниципалитета. Все желающие принять участие в конкурсе могут подать свои документы с 22 октября по 22 ноября 2024 года.
Экс-глава муниципалитета Эдуард Засухин ушел с поста раньше срока в июле 2024 года из-за конфликта с местными депутатами. Исполняющей обязанности главы муниципалитета стала Светлана Захарченко.