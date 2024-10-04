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Posted 4 октября, 10:13

Published 4 октября, 10:13

Modified 4 октября, 10:15

Updated 4 октября, 10:15

В Пермском крае объявили конкурс по отбору главы Косинского округа

В Прикамье объявлен конкурс по отбору главы Косинского округа

4 октября 2024, 10:13
Фото: Администрация Косинского округа

В Пермском крае объявили конкурс по отбору главы Косинского округа

Прием документов на участие в конкурсе стартует 22 октября.

Кандидаты на пост главы Косинского муниципального округа Пермского края будут определены 6 декабря. Информация об этом появилась в официальном телеграм-канале регионального Совета представительных органов муниципальных образований.

Дата проведения конкурса по отбору кандидатов на должность главы назначена на заседании Думы муниципалитета. Все желающие принять участие в конкурсе могут подать свои документы с 22 октября по 22 ноября 2024 года.

Экс-глава муниципалитета Эдуард Засухин ушел с поста раньше срока в июле 2024 года из-за конфликта с местными депутатами. Исполняющей обязанности главы муниципалитета стала Светлана Захарченко.

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