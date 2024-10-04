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Posted 4 октября, 12:56

Published 4 октября, 12:56

Modified 4 октября, 12:58

Updated 4 октября, 12:58

В соцсетях тиражируется фейк об атаке БПЛА на нефтебазу в Пермском крае

В соцсетях тиражируется фейк об атаке БПЛА на нефтебазу в Пермском крае

4 октября 2024, 12:56
Фото: пресс-служба администрации Пермского муниципального округа
Слухи прокомментировали в администрации Пермского округа.

Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

В Telegram-канале «Экономика Беларуси» и социальных сетях стала распространяться информация, что утром 4 октября украинские дроны атаковали предприятие «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» в Осенцах, под Пермью и нефтебазу ООО «Аннанефтепродукт» в Воронежской области.

Однако в официальном сообществе администрации Пермского муниципального округа «ВКонтакте» опровергли информацию. «Это ложь. Официальные причины устанавливаются», — говорится в сообщении пресс-службы. Сейчас пожар локализован, угрозы жизни людей и ближайшим домам нет. Жителей региона просят сохранять спокойствие и не распространять фейковую информацию. Ранее стало известно, что у МЧС России есть две версии случившегося — это неосторожное обращение с огнем и аварийный режим работы электрооборудования.

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#Общество#Пермь#Нефть#Пожар
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