В соцсетях тиражируется фейк об атаке БПЛА на нефтебазу в Пермском крае

Однако в официальном сообществе администрации Пермского муниципального округа «ВКонтакте» опровергли информацию. «Это ложь. Официальные причины устанавливаются», — говорится в сообщении пресс-службы. Сейчас пожар локализован, угрозы жизни людей и ближайшим домам нет. Жителей региона просят сохранять спокойствие и не распространять фейковую информацию. Ранее стало известно, что у МЧС России есть две версии случившегося — это неосторожное обращение с огнем и аварийный режим работы электрооборудования.