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Posted 4 октября, 05:10

Published 4 октября, 05:10

Modified 4 октября, 05:24

Updated 4 октября, 05:24

В Пермском крае на месте пожара в деревне Осенцы воздух признали безопасным

Воздух на месте пожара в деревне Осенцы признали безопасным

4 октября 2024, 05:10
Фото: МЧС Прикамья

В Пермском крае на месте пожара в деревне Осенцы воздух признали безопасным

Загрязняющих веществ в составе атмосферного воздуха вблизи ближайшей жилой застройки не было выявлено.

Стали известны результаты мониторинга воздуха на месте пожара в деревне Осенцы. Сообщение о возгорании нефтепродуктов на территории ООО «Нефтемаслоресурс» поступило в Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю от ГУ МЧС в 4:25. Информация об этом появилась в телеграм-канале надзорного ведомства.

Располагается организация по адресу: Пермский край Пермский МО д. Осенцы промышленная зона зд. 5а. В ходе проверки атмосферного воздуха на границе ближайшей жилой застройки сотрудниками ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ выявлено не было.

По данным журналиста Properm.ru, предварительной причиной пожара могли стать разгерметизация одной из цистерн и разлив горючей жидкости, что вызвало последующее горение.

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#Пермский край#Пожар#Роспотребнадзор#Properm.ru#Осенцы#Нефтепродукты#Центр гигиены и эпидемиологии
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