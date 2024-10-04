Воздух на месте пожара в деревне Осенцы признали безопасным

Posted 4 октября, 05:10
Published 4 октября, 05:10
Modified 4 октября, 05:24
Updated 4 октября, 05:24
Стали известны результаты мониторинга воздуха на месте пожара в деревне Осенцы. Сообщение о возгорании нефтепродуктов на территории ООО «Нефтемаслоресурс» поступило в Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю от ГУ МЧС в 4:25. Информация об этом появилась в телеграм-канале надзорного ведомства.
Располагается организация по адресу: Пермский край Пермский МО д. Осенцы промышленная зона зд. 5а. В ходе проверки атмосферного воздуха на границе ближайшей жилой застройки сотрудниками ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ выявлено не было.
По данным журналиста Properm.ru, предварительной причиной пожара могли стать разгерметизация одной из цистерн и разлив горючей жидкости, что вызвало последующее горение.