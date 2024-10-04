Воздух на месте пожара в деревне Осенцы признали безопасным

Стали известны результаты мониторинга воздуха на месте пожара в деревне Осенцы. Сообщение о возгорании нефтепродуктов на территории ООО «Нефтемаслоресурс» поступило в Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю от ГУ МЧС в 4:25. Информация об этом появилась в телеграм-канале надзорного ведомства.