Выходные в Пермском крае будут дождливыми и прохладными

Posted 4 октября, 07:24
Published 4 октября, 07:24
Modified 4 октября, 07:26
Updated 4 октября, 07:26
Сегодняшний день, 4 октября, может стать одним из самых теплых за октябрь в Пермском крае — днем на большей части региона ожидается +15…+17˚ и только на севере немного прохладнее из-за облачности. В Перми днем потеплеет до +17˚, рассказали в ГИС-центре ПГНИУ.
В субботу, 5 октября, начнется заток холодного воздуха на северо-восток Европейской территории России и Северный Урал. В Прикамье днем ожидаются небольшие и умеренные дожди в северных и центральных территориях. Ночью прогнозируется +4…+9˚ по краю и +5…+7˚ в Перми, на юге заморозки до -1˚, днем +7…+12˚ по региону и до +10˚ в Перми.
6 октября в Пермском крае также ожидаются небольшие дожди и усиление северо-западного ветра. По региону ночью и днем температура воздуха составит +5…+10˚, в Перми +7…+9˚. Исключением станут северо-западные районы Прикамья, где утром похолодает до 0…+2˚, днем потеплеет до +6…+8˚. По предварительной информации, ночь на понедельник, 7 октября, на юге Прикамья будет холодной — придут заморозки до -2…-5˚.
Ранее в ГИС-центре ПГНИУ сообщили о резких перепадах температуры за минувшие сутки. На этой неделе можно не ожидать выпадения снега в Прикамье.