Выходные в Пермском крае будут дождливыми и прохладными

В субботу, 5 октября, начнется заток холодного воздуха на северо-восток Европейской территории России и Северный Урал. В Прикамье днем ожидаются небольшие и умеренные дожди в северных и центральных территориях. Ночью прогнозируется +4…+9˚ по краю и +5…+7˚ в Перми, на юге заморозки до -1˚, днем +7…+12˚ по региону и до +10˚ в Перми.