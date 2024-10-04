Злоумышленники пишут сотрудникам ПГНИУ от имени ректора

Чтобы не угодить в лапы мошенникам, руководство университета рекомендует всегда проверять номер телефона, с которого поступило сообщение — при фейковой рассылке он скрыт. Следует смотреть, с какого аккаунта приходит сообщение и обращать внимание на имя пользователя. Не стоит вступать в переписку и отвечать на сообщения злоумышленников.