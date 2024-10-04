Злоумышленники пишут сотрудникам ПГНИУ от имени ректора

Posted 4 октября, 09:28
Published 4 октября, 09:28
Modified 4 октября, 09:30
Updated 4 октября, 09:30
Сотрудникам Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) мошенники пишут от имени ректора вуза Игоря Германова. Об этом сообщили в пресс-службе учебного заведения.
Чтобы не угодить в лапы мошенникам, руководство университета рекомендует всегда проверять номер телефона, с которого поступило сообщение — при фейковой рассылке он скрыт. Следует смотреть, с какого аккаунта приходит сообщение и обращать внимание на имя пользователя. Не стоит вступать в переписку и отвечать на сообщения злоумышленников.
«Помните, что данные банковской карты — это доступ к вашим деньгам. Не передавайте эту информацию третьим лицам. Не сообщайте коды, которые поступают от банка, другим людям», — сообщили в ПГНИУ.