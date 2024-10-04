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Posted 4 октября, 09:28

Published 4 октября, 09:28

Modified 4 октября, 09:30

Updated 4 октября, 09:30

Сотрудникам Пермского госуниверситета мошенники пишут от имени ректора Германова

Злоумышленники пишут сотрудникам ПГНИУ от имени ректора

4 октября 2024, 09:28
Фото: properm.ru

Сотрудникам Пермского госуниверситета мошенники пишут от имени ректора Германова

В университете призывают к бдительности.

Сотрудникам Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) мошенники пишут от имени ректора вуза Игоря Германова. Об этом сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Чтобы не угодить в лапы мошенникам, руководство университета рекомендует всегда проверять номер телефона, с которого поступило сообщение — при фейковой рассылке он скрыт. Следует смотреть, с какого аккаунта приходит сообщение и обращать внимание на имя пользователя. Не стоит вступать в переписку и отвечать на сообщения злоумышленников.

«Помните, что данные банковской карты — это доступ к вашим деньгам. Не передавайте эту информацию третьим лицам. Не сообщайте коды, которые поступают от банка, другим людям», — сообщили в ПГНИУ.
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