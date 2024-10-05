На пожаре в Барде пострадал человек

Posted 5 октября, 09:12
Published 5 октября, 09:12
Modified 5 октября, 09:14
Updated 5 октября, 09:14
Вчера, 4 октября, на пожаре в селе Барда на ул. Фрунзе пострадал человек. Сообщение о возгорании поступило на пульт экстренной службы в 01:21, рассказали Properm.ru в пресс-службе МЧС России по Пермскому краю.
На место происшествия приехали четыре единицы пожарной техники и 12 человек личного состава. Выяснилось, что происходит горение квартиры и кровли многоквартирного дома.
Площадь пожара составила 84 кв. м. Погибших нет. До прибытия пожарной охраны самостоятельно эвакуировались два человека. Локализовано горение было в 01:28, ликвидировано в 1:33.
Причина инцидента устанавливается.