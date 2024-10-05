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Posted 5 октября, 09:12

Published 5 октября, 09:12

Modified 5 октября, 09:14

Updated 5 октября, 09:14

В Прикамье 4 октября на пожаре в Барде пострадал человек

На пожаре в Барде пострадал человек

5 октября 2024, 09:12
Фото: МЧС Прикамья

В Прикамье 4 октября на пожаре в Барде пострадал человек

Причина и обстоятельства пожара устанавливаются.

Вчера, 4 октября, на пожаре в селе Барда на ул. Фрунзе пострадал человек. Сообщение о возгорании поступило на пульт экстренной службы в 01:21, рассказали Properm.ru в пресс-службе МЧС России по Пермскому краю.

На место происшествия приехали четыре единицы пожарной техники и 12 человек личного состава. Выяснилось, что происходит горение квартиры и кровли многоквартирного дома.

Площадь пожара составила 84 кв. м. Погибших нет. До прибытия пожарной охраны самостоятельно эвакуировались два человека. Локализовано горение было в 01:28, ликвидировано в 1:33.

Причина инцидента устанавливается.

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