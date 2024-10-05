Пермяки стали больше покупать эзотерических товаров на маркетплейсах

Posted 5 октября, 07:36
Published 5 октября, 07:36
Modified 5 октября, 07:38
Updated 5 октября, 07:38
За первые 3 квартала 2024 года в Пермском крае на 23% возросли продажи эзотерических товаров. Общая сумма продаж таких предметов на Wildberries увеличилась на 16%. Пермяки приобрели почти 50 тыс. различных «магических» артикулов — карты таро, книги для гадания, обереги, амулеты и спиритические доски, сообщает «РБК-Пермь» со ссылкой на пресс-службу маркетплейса Wildberries.
При этом, карт таро жители Прикамья купили на 25%, а оберегов на 70% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По словам нумеролога, психолога и предпринимателя Натальи Шалимовой, спрос на эзотерические услуги среди населения растет не только количественно, но и глубинно.
«Не так давно у людей был запрос от „среднего уровня“. Сейчас тенденция круто меняется на рост запроса от крупных фирм, руководителей, бизнесменов и людей, относящихся к политике. Кроме того, растёт тревожность, которую нужно снимать. Один из экологичных способов успокоить свою психику — узнать, что всё будет хорошо. В этом случае даже логичные трудности преодолеваются проще. На мой вкус, это безопаснее, чем рост спроса на алкоголь и наркотики, которые тоже снимают стресс и ответственность», — пояснила изданию Шалимова.
Вместе с тем, родовая ведьма Эльмира Кара выразила беспокойство из-за роста интереса людей к эзотерике. Она утверждает, что массовое увлечение этой темой обусловлено общим невежеством.