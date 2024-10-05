Пермяки стали больше покупать эзотерических товаров на маркетплейсах

«Не так давно у людей был запрос от „среднего уровня“. Сейчас тенденция круто меняется на рост запроса от крупных фирм, руководителей, бизнесменов и людей, относящихся к политике. Кроме того, растёт тревожность, которую нужно снимать. Один из экологичных способов успокоить свою психику — узнать, что всё будет хорошо. В этом случае даже логичные трудности преодолеваются проще. На мой вкус, это безопаснее, чем рост спроса на алкоголь и наркотики, которые тоже снимают стресс и ответственность», — пояснила изданию Шалимова.