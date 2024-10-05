properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 октября, 07:36

Published 5 октября, 07:36

Modified 5 октября, 07:38

Updated 5 октября, 07:38

Продажи эзотерических товаров в Прикамье выросли в 2024 году на 23%

Пермяки стали больше покупать эзотерических товаров на маркетплейсах

5 октября 2024, 07:36
Фото: 1MI

Продажи эзотерических товаров в Прикамье выросли в 2024 году на 23%

В течение года сумма продаж таких предметов увеличилась на 16%.

За первые 3 квартала 2024 года в Пермском крае на 23% возросли продажи эзотерических товаров. Общая сумма продаж таких предметов на Wildberries увеличилась на 16%. Пермяки приобрели почти 50 тыс. различных «магических» артикулов — карты таро, книги для гадания, обереги, амулеты и спиритические доски, сообщает «РБК-Пермь» со ссылкой на пресс-службу маркетплейса Wildberries.

При этом, карт таро жители Прикамья купили на 25%, а оберегов на 70% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По словам нумеролога, психолога и предпринимателя Натальи Шалимовой, спрос на эзотерические услуги среди населения растет не только количественно, но и глубинно.

«Не так давно у людей был запрос от „среднего уровня“. Сейчас тенденция круто меняется на рост запроса от крупных фирм, руководителей, бизнесменов и людей, относящихся к политике. Кроме того, растёт тревожность, которую нужно снимать. Один из экологичных способов успокоить свою психику — узнать, что всё будет хорошо. В этом случае даже логичные трудности преодолеваются проще. На мой вкус, это безопаснее, чем рост спроса на алкоголь и наркотики, которые тоже снимают стресс и ответственность», — пояснила изданию Шалимова.

Вместе с тем, родовая ведьма Эльмира Кара выразила беспокойство из-за роста интереса людей к эзотерике. Она утверждает, что массовое увлечение этой темой обусловлено общим невежеством.

Читайте также:
В Прикамье предлагают ввести ограничения на время работы «наливаек» в домахВ Прикамье осудят 25-летнюю девушку за ложный донос о тяжком преступленииВ ДТП под Карагаем водитель сбил лося и погиб сам
#Наркотики#Пермский край#Алкоголь#Эзотерика#Бизнесмены#Политики#Стресс#Спрос#Wildberries
Подпишитесь