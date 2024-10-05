Причиной пожара на нефтебазе в Осенцах может быть нарушение требований безопасности

Posted 5 октября, 11:40
Published 5 октября, 11:40
Modified 5 октября, 11:42
Updated 5 октября, 11:42
В ходе проведения проверки по установлению причин пожара на нефтебазе в Осенцах была выделена основная версия. По предварительным данным, возгорание могло быть вызвано нарушением правил безопасности со стороны владельца объекта, ООО «НПП „Рокот“, сообщает „Ъ-Прикамье“.
Организация компания владеет утраченным имуществом. Как отмечает издание, в мае 2023 года на уже утраченной нефтебазе произошел локальный пожар, после чего Ростехнадзор провел проверку объекта. Стало известно, что „Рокот“ нарушил порядка 40 требований правил промышленной безопасности.
Среди допущенных нарушений отмечается отсутствие документации на разнообразные образцы оборудования, а также несоответствие его эксплуатации проектным документам. В декабре предшествующего года надзорное ведомство наложило на компанию штраф в размере 100 тыс. в связи с выявленными нарушениями, а также попыталось через суд прекратить приостановить деятельность организации.
По данным МЧС Прикамья, в качестве основной причины пожара рассматривается аварийный режим работы электропроводки или электрооборудования.
Напомним, утром 4 октября в промышленной зоне деревни Осенцы загорелась частная база по хранению нефтепродуктов на площади 10 тыс. кв. м. В результате инцидента никто не пострадал.