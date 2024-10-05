Причиной пожара на нефтебазе в Осенцах может быть нарушение требований безопасности

В ходе проведения проверки по установлению причин пожара на нефтебазе в Осенцах была выделена основная версия. По предварительным данным, возгорание могло быть вызвано нарушением правил безопасности со стороны владельца объекта, ООО «НПП „Рокот“, сообщает „Ъ-Прикамье“.



Организация компания владеет утраченным имуществом. Как отмечает издание, в мае 2023 года на уже утраченной нефтебазе произошел локальный пожар, после чего Ростехнадзор провел проверку объекта. Стало известно, что „Рокот“ нарушил порядка 40 требований правил промышленной безопасности.