В 2025 году в Перми может пройти Всероссийский форум рабочей молодежи

Posted 5 октября, 08:53
Published 5 октября, 08:53
Modified 5 октября, 08:55
Updated 5 октября, 08:55
Глава Пермского края Дмитрий Махонин и руководитель Федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров обсудили планы проведения Всероссийского форума рабочей молодежи. В следующем году мероприятие может состояться в краевой столице. Об этом губернатор региона сообщил в своем официальном телеграмм-канале.
«Уже принимали у себя это масштабное событие в 2023 году. Готовы вновь организовать ребятам со всей страны возможность для обмена опытом и совместной работы по выстраиванию молодежной политики на предприятиях», говорится в сообщении.
Также в рамках встречи чиновники обсудили концепцию круглогодичного молодежного центра по взаимодействию с работающей молодежью «Завод» в Пермском крае. Планируется организовать работу со взрослой молодежью от 22 до 35 лет. Будут проходить мероприятия как для молодых сотрудников, так и для специалистов, работающих в сфере корпоративной молодежный политики.