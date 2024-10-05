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Posted 5 октября, 08:53

Published 5 октября, 08:53

Modified 5 октября, 08:55

Updated 5 октября, 08:55

Всероссийский форум рабочей молодежи в 2025 году может состояться в Перми

В 2025 году в Перми может пройти Всероссийский форум рабочей молодежи

5 октября 2024, 08:53
Фото: Telegram-канал Дмитрия Махонина

Всероссийский форум рабочей молодежи в 2025 году может состояться в Перми

Целью проведения мероприятия является обмен опытом по выстраиванию молодежной политики на предприятиях.

Глава Пермского края Дмитрий Махонин и руководитель Федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров обсудили планы проведения Всероссийского форума рабочей молодежи. В следующем году мероприятие может состояться в краевой столице. Об этом губернатор региона сообщил в своем официальном телеграмм-канале.

«Уже принимали у себя это масштабное событие в 2023 году. Готовы вновь организовать ребятам со всей страны возможность для обмена опытом и совместной работы по выстраиванию молодежной политики на предприятиях», говорится в сообщении.

Также в рамках встречи чиновники обсудили концепцию круглогодичного молодежного центра по взаимодействию с работающей молодежью «Завод» в Пермском крае. Планируется организовать работу со взрослой молодежью от 22 до 35 лет. Будут проходить мероприятия как для молодых сотрудников, так и для специалистов, работающих в сфере корпоративной молодежный политики.

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#Пермь#Сотрудничество#Молодежная политика#Опыт#2025 год
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