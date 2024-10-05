В 2025 году в Перми может пройти Всероссийский форум рабочей молодежи

Также в рамках встречи чиновники обсудили концепцию круглогодичного молодежного центра по взаимодействию с работающей молодежью «Завод» в Пермском крае. Планируется организовать работу со взрослой молодежью от 22 до 35 лет. Будут проходить мероприятия как для молодых сотрудников, так и для специалистов, работающих в сфере корпоративной молодежный политики.