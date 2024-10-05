В ДТП под Карагаем водитель сбил лося и погиб сам

По данным ведомства, в 19:30 по автодороге федерального значения «Кострома-Шарья-Киров-Пермь» со стороны Кудымкара в направлении села Карагай двигался автомобиль «Шкода Октавия». Предварительно, 43-летний водитель сбил лося и съехал в левый кювет.