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Posted 5 октября, 04:53

Published 5 октября, 04:53

Modified 5 октября, 05:14

Updated 5 октября, 05:14

В Прикамье погиб 43-летний водитель, столкнувшись с выбежавшим на трассу лосем

В ДТП под Карагаем водитель сбил лося и погиб сам

5 октября 2024, 04:53
Фото: Госавтоинспекция Пермского края

В Прикамье погиб 43-летний водитель, столкнувшись с выбежавшим на трассу лосем

По факту инцидента проводится проверка.

Вчера, 4 октября, в ДТП в Карагайском муниципальном округе погиб 43-летний мужчина. Инцидент произошел в результате наезда на лося, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Пермского края.

По данным ведомства, в 19:30 по автодороге федерального значения «Кострома-Шарья-Киров-Пермь» со стороны Кудымкара в направлении села Карагай двигался автомобиль «Шкода Октавия». Предварительно, 43-летний водитель сбил лося и съехал в левый кювет.

От полученных травм мужчина скончался на месте. По факту автоаварии проводится проверка.

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#Пермский край#Госавтоинспекция#Лося#Карагайский округ
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