В ДТП под Карагаем водитель сбил лося и погиб сам

Posted 5 октября, 04:53
Published 5 октября, 04:53
Modified 5 октября, 05:14
Updated 5 октября, 05:14
Вчера, 4 октября, в ДТП в Карагайском муниципальном округе погиб 43-летний мужчина. Инцидент произошел в результате наезда на лося, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Пермского края.
По данным ведомства, в 19:30 по автодороге федерального значения «Кострома-Шарья-Киров-Пермь» со стороны Кудымкара в направлении села Карагай двигался автомобиль «Шкода Октавия». Предварительно, 43-летний водитель сбил лося и съехал в левый кювет.
От полученных травм мужчина скончался на месте. По факту автоаварии проводится проверка.