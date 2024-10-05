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Posted 5 октября, 05:47

Published 5 октября, 05:47

Modified 5 октября, 05:49

Updated 5 октября, 05:49

В Перми на обслуживание ещё двух автобусных рейсов не поступило ни одной заявки

В Перми на обслуживание ещё двух автобусных рейсов не поступило ни одной заявки

5 октября 2024, 05:47
Фото: properm.ru
Сюжет
Госзакупки
Стоимость пятилетнего контракта оценивается в 1,2 млрд рублей.

В Перми на электронном аукционе по обслуживанию двух автобусных маршрутов не поступило ни одной заявки. Заявки на участие в торгах принимались до 3 октября. Информация об этом появилась портале госзакупок.

Согласно конкурсной документации, МКУ «Городское управление транспортом» искало перевозчика на маршруты № 51 «Микрорайон Владимирский — станция Пермь I» и № 74 «Микрорайон Владимирский — Микрорайон Заостровка». Цена пятилетнего контракта составила 1,2 млрд рублей.

В настоящее время компания АО «Интранс ПК», бывшее региональное предприятие «Автовокзал», обслуживает автобусные маршруты № 51 и 74. Действующий контракт истекает в 2025 году.

Ранее администрация Перми начала процесс отбора перевозчиков для обслуживания автобусных маршрутов, по которым действующие контракты заканчиваются в следующем году. Из четырех маршрутов победу одержали «Сити-Бас» (№ 4 и 59) и «Дизель» (№ 77 и 78).

Отмечено, что федеральные перевозчики «Автомиг» и «РТ-Лайн» отказались участвовать в конкурсах. Торги на обслуживание маршрутов № 1, 14 и 67, а также по маршрутам № 32 и 53 не состоялись.

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#Пермь#Госзакупки#Транспорт#Автобусы#МКУ
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