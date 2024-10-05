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Posted 5 октября, 10:09

Published 5 октября, 10:09

Modified 5 октября, 10:12

Updated 5 октября, 10:12

Сотрудники МЧС Прикамья спасли жизни четырех жильцов многоквартирного дома

В Перми пожарные спасли жизни четырех жильцов многоквартирного дома

5 октября 2024, 10:09
Фото: МЧС России по Пермскому краю

Сотрудники МЧС Прикамья спасли жизни четырех жильцов многоквартирного дома

Площадь пожара составила 10 кв. м.

Огнеборцы МЧС России по Пермскому краю спасли на пожаре в Перми четырех человек. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

По прибытии на место пожарной охраны, было установлено, что происходит горение личных вещей в квартире на двенадцатом этаже многоквартирного жилого дома. При помощи спасустройств по лестничному маршу пожарные вывели на свежий воздух четырех пермяков.

Двое жильцов дома эвакуировались самостоятельно. Площадь пожара составила 10 кв. м. Ликвидировано возгорание было силами 28 сотрудников МЧС и восьми единиц пожарной техники.

Пострадавших нет.

Фото: МЧС России по Пермскому краю
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#Пермь#Пожар#Газодымозащитники#МЧС России#Электрооборудование
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