В Перми пожарные спасли жизни четырех жильцов многоквартирного дома

Posted 5 октября, 10:09
Published 5 октября, 10:09
Modified 5 октября, 10:12
Updated 5 октября, 10:12
Огнеборцы МЧС России по Пермскому краю спасли на пожаре в Перми четырех человек. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.
По прибытии на место пожарной охраны, было установлено, что происходит горение личных вещей в квартире на двенадцатом этаже многоквартирного жилого дома. При помощи спасустройств по лестничному маршу пожарные вывели на свежий воздух четырех пермяков.
Двое жильцов дома эвакуировались самостоятельно. Площадь пожара составила 10 кв. м. Ликвидировано возгорание было силами 28 сотрудников МЧС и восьми единиц пожарной техники.
Пострадавших нет.