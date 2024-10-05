В Перми за месяц работы каршеринга водители автомобилей устроили девять ДТП

Ранее сообщалось, что в сентябре в Пермском крае начинает работу каршеринговый сервис «Делимобиль». Пермякам предложили свыше 500 автомобилей для аренды. Пользователи могут осуществлять поездки по краевой столице и другим городам присутствия компании, в числе которых Москва, Казань, Нижний Новгород, Уфа, Самара и их области. При этом, сдать автомобиль необходимо все равно в Перми.