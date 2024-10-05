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Posted 5 октября, 11:04

Published 5 октября, 11:04

Modified 5 октября, 11:06

Updated 5 октября, 11:06

За месяц работы каршеринга «Делимобиль» в Перми водители устроили девять ДТП

В Перми за месяц работы каршеринга водители автомобилей устроили девять ДТП

5 октября 2024, 11:04
Фото: Изображение Midjourney

За месяц работы каршеринга «Делимобиль» в Перми водители устроили девять ДТП

Сюжет
Театр оперы и балета
Основными причинами аварий оказались превышение скорости и вождение в нетрезвом виде.

В Перми за первый месяц работы каршеринговой службы «Делимобиль» произошло девять дорожно-транспортных происшествий с арендованными автомобилями. Информацию об этом сообщает телеканал «Вести-Пермь» со ссылкой на ГИБДД.

Одно из дорожно-транспортных происшествий случилось возле Пермского театра оперы и балета, где водитель столкнулся с скамейкой и несколькими ограждениями. По данным источника, главными причинами большинства аварий были превышение скорости и управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что в сентябре в Пермском крае начинает работу каршеринговый сервис «Делимобиль». Пермякам предложили свыше 500 автомобилей для аренды. Пользователи могут осуществлять поездки по краевой столице и другим городам присутствия компании, в числе которых Москва, Казань, Нижний Новгород, Уфа, Самара и их области. При этом, сдать автомобиль необходимо все равно в Перми.

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