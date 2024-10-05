В Перми за месяц работы каршеринга водители автомобилей устроили девять ДТП

Posted 5 октября, 11:04
Published 5 октября, 11:04
Modified 5 октября, 11:06
Updated 5 октября, 11:06
В Перми за первый месяц работы каршеринговой службы «Делимобиль» произошло девять дорожно-транспортных происшествий с арендованными автомобилями. Информацию об этом сообщает телеканал «Вести-Пермь» со ссылкой на ГИБДД.
Одно из дорожно-транспортных происшествий случилось возле Пермского театра оперы и балета, где водитель столкнулся с скамейкой и несколькими ограждениями. По данным источника, главными причинами большинства аварий были превышение скорости и управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее сообщалось, что в сентябре в Пермском крае начинает работу каршеринговый сервис «Делимобиль». Пермякам предложили свыше 500 автомобилей для аренды. Пользователи могут осуществлять поездки по краевой столице и другим городам присутствия компании, в числе которых Москва, Казань, Нижний Новгород, Уфа, Самара и их области. При этом, сдать автомобиль необходимо все равно в Перми.