В приграничные районы заказали товаров с льготной доставкой почти на 0,5 млрд рублей

Более 164 000 заказов доставлено в Курскую и Белгородскую области на льготных условиях в рамках гуманитарной кампании Авито. Ранее площадка объявила о запуске льготной доставки за 1 рубль в эти регионы, которая теперь продлена до конца октября.

Наибольшее количество заказов доставили из Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области. Продавцы предоставили жителям пострадавших регионов скидку в совокупном размере более 250 миллионов рублей. Благодаря льготе получатели смогли сэкономить на доставке 24,7 миллиона рублей. Наиболее популярными товарами для отправки стали автомобильные запчасти, одежда, обувь и детские товары. До конца октября стоимость доставки с помощью «Авито Доставки» в эти области останется символической — всего 1 рубль. В акции участвуют партнеры платформы — «Почта России», СДЭК и «Халва Экспресс». Также более 100 семей из Курской области, вынужденных покинуть свои дома, нашли бесплатное временное жильё через «Авито Недвижимость». С момента запуска льготной программы было размещено свыше 800 объявлений о бесплатном жилье для пострадавших. На «Авито Работа» также действует фильтр «Работа с проживанием», где предлагаются вакансии с бесплатным жильём или компенсацией аренды для вынужденных переселенцев. В числе самых востребованных профессий с проживанием — разнорабочий, упаковщик, комплектовщик, курьер и грузчик.